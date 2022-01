Feiertage-Verlosung 2021: Auflösung und Gewinner

Liste der Antworten und Gewinner

Teaser Bei unserer Feiertage-Verlosung 2021 hattet ihr die Gelegenheit, durch richtige Antworten insgesamt 13 Preise zu erhaschen. Hier findet ihr die Lösungen zu allen Fragen und die glücklichen Gewinner.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

intendo Switch

Xbox

ony

bisoft

erf Legends

Call of Duty Vanguard

JBL Quantum

Iiyama

Warcraft

Guardians of the Galaxy

The Elder Scrolls Online

och Media

Dungeons & Dragons

Vom 24. Dezember 2021 bis zum 5. Januar 2022 haben wir täglich einen Preis auf GamersGlobal für euch parat gehabt. Für eine Chance auf den Gewinn hat es in altbewährter Tradition aber nicht gereicht, einfach "hier" zu brüllen. Zwischen euch und dem Lostopf stand eine Tagesfrage, die sich durch GG-interne Recherche beantworten lies. Im Folgenden findet ihr nicht nur heraus, ob eure abgegebenen Antworten richtig waren, sondern auch, ob ihr zum erlauchten Kreis der Gewinner gehört. Sollte dies der Fall sein, dürft ihr euch in Kürze über einen Besuch vom Paketboten freuen. Bitte beachtet, dass wir die Preise erst Ende dieser Woche verschicken werden.Habt ihr inerstmal den lokalen Pokedex mit den 150 Monsterchen in Sinnoh gefüllt, kommt der nationale Pokedex mit nochmal deutlich mehr Kreaturen dazu. Dennoch sind natürlich nicht alle 898 Kreaturen enthalten, die von den ersten Serienteilen bis hin zuetabliert wurden. Doch wir wollen es von euch genau wissen: Wie viele Pokémon gibt es, die nicht im nationalen Pokedex von Stahlender Diamant und Leuchtende Perle auftauchen?405 Pokémon fehlen. 898 insgesamt, minus 493 in strahlende Perle/Diamant = 405.Gewinner:Gegen die Series X wird wegen ihres Designs gerne gestichelt. Es gab zahlreiche Memes und Frotzeleien, doch Microsoft ist auf den Zug aufgesprungen und hat ein neues Produkt aufgrund der Memes auf den Markt gebracht. Für wie viele Einheiten einer Sorte von Behälter bietet dieses Raum?Gemeint ist der Mini-Kühlschrank, in den 12 Getränke-Dosen passen.Gewinner:In der letzten Konsolengeneration sahen wir das erste Mal Zwischenstufen in Form der PS4 Pro. Ältere Spiele sollten ganz besonders von einem Feature profitieren, dass die Entwickler nachträglich im März 2017 in die Systemsoftware patchten. Von welcher Funktion reden wir?Wir meinen den Boost-Modus.Gewinner:Der größte Star von Watch Dogs Legion ist klar das gelungen eingefangene London der nahen Zukunft. Doch auch über die bissigen Kommentare eines charmanten KI-Begleiters könnt ihr euch in dem Open-World-Action-Titel freuen. Wie lautet der Name der KI?Die künstliche Intelligenz heißt Bagley.Gewinner:Im Ego-Shooter zieht ihr mit den bekannten Schaumstoff-Ballermännern in Distanzgefechte. Im Launch Trailer ist jedoch zu sehen, dass das Arsenal damit nicht erschöpft ist. Welche Art von Waffen wird dort außerdem gezeigt?Nahkampfwaffen, darunter eine Axt – da bedient sich Nerf Legends übrigens an der tatsächlichen Historie, so gab es früher unter anderem eine "Warlock Axe" im Nerf-Sortiment.Gewinner:Im neuen Call of Dut verschlägt es euch an diverse Fronten des zweiten Weltkriegs, allerdings in Rückblenden von drei Soldaten und einer Soldatin. Die ungleiche Truppe hat zu Beginn des Spiels aber ein ganz anderes Ziel – welches?Daten bergen, die mehr über Projekt Phönix verraten.Gewinner:Die Quantum-Headsets können mit unterschiedlichen Profilen, RGB-Effekten, Equalizern und Mikrofon-Feintuning bis ins kleinste Detail angepasst werden. Allerdings benötigt ihr dazu ein bestimmtes Hilfmittel – wir suchen den Namen davon.Wir meinen das HilfsprogrammGewinner:Im Praxistest zum Iiyama G-Master GB3461WQSU hat Jörg anscheinend unterschwellige Botschaften versteckt. Welcher besondere GamersGlobal-Inhalt wird in besagtem Praxis-Test unter anderem mit seinem Screenshot angeteasert?Die King-Art-Doku ist in einem Foto zu sehen.Gewinner:Die Brettspielumsetzung des immens erfolgreichen MMORPGs bringt einige Elemente des Originals mit sich. Darunter zahlreiche Völker, Charaktere und Gebäude. Darunter auch nicht unbedingt clevere Amphibienwesen – wie viele von ihnen sind enthalten?In Smallgibt es insgesamt 15 Murlocs.Gewinner:Inspielt ihr den Halb-Menschen Peter „Star-Lord“ Quill und versucht, die ungleichen Wächter der Galaxy als Trupp zusammenzuschweißen. Star-Lord ist dabei der Name von Quills Lieblingsband. Und ganz genau wie die lizensierten Hits von Soft Cell, A-HA und Co gibt es im Abenteuer auch die 80er-Hard-Rock-Tracks von Star-Lord auf die Ohren. Doch welche Besonderheit verbirgt sich hinter den im Action-Adventure verwendeten Liedern der Band?Star-Lord ist eine fiktive Band, daher wurden die Lieder vom Sound-Team von Eidos Montreal eigens für Marvel’s Guardians of the Galaxy komponiert.Gewinner:Unser Kolumnist Harald Fränkel hat in diesem Jahr auch der Welt von The Elder Scrolls Online einen Besuch abgestattet. Nun heißt die Reihe nicht umsonst „Fränkel spielt verrückt“: Auf welche Weise hat der gute Harald das Massive Multiplayer Online RPG gespielt?Harald hat die Online-Welt Solo unsicher gemacht.Gewinner:Ingeht das japanisch-russische Crossover in die nächste Runde. Wer nun an die typische Tetris-Spielerfahrung denkt, ist vielleicht überrascht zu hören, dass es wieder einen Story-Modus mit etlichen Charakteren gibt. Diesen Aspekt steuertbei, in dem das gute Serien-Tradition ist. Viele Figuren sind jedoch aus einer japanischen RPG-Reihe geborgt. Wie lautet der Name dieser Reihe?Der Name der Reihe lautet(auch geschrieben als).Gewinner:Wie schon erwähnt fußen zahlreiche prestigeträchtige Videospiele auf dem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Zu den bekanntesten gehört sicherlich die-Reihe. Hier finden sich oftmals auch Charaktere aus der Vorlage wieder, da bildet auch der dritte Teil keine Ausnahme. Darunter auch ein etwas alberner Geschichtenerzähler menschlicher Abstammung. Wen könnten wir hier meinen?Gesucht war Volothamp „Volo“ Geddarm.Gewinner:Damit die Gewinner nicht bis nächste Woche rätseln müssen, ob wirklich sie im Text gemeint sind, werden sie in Kürze eine Mail erhalten.