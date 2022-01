PM: Next This Week on Xbox: Neue Spiele vom 17. bis 21. Januar (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Willkommen bei This Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Nobody Saves the World

Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Wer kann die Welt noch retten, wenn die Macht der antiken Verheerung wächst? Niemand – und dieser Niemand bist Du! Meistere die Kunst der Verwandlung, um eine Schnecke, ein Geist, ein Drache und vieles mehr zu werden. Im Spiel kombinierst Du Deine vielen Formen und erschaffst Hybriden, um die Mächte des Bösen zu besiegen. Bereits ab Release stellst Du Dich gemeinsam mit einem*einer Freund*in den Mächten des Bösen – denn Nobody Saves the World ist bereits ab dem ersten Tag Teil des Xbox Game Pass und via Cloud, Konsole und PC spielbar!

Dysmantle

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Nach vielen Jahren verlässt Du Deinen sicheren Bunker und steigst an die Oberfläche, wo Dich eine Welt erwartet, die von bösartigen, hässlichen Monstern bevölkert wird. Eine Welt, in der es keinen anderen Menschen gibt. Eine Welt, in der die ungezügelte Natur herrscht. Eine Welt, die bald noch viel schlimmer wird. Und Du musst nun einen Weg finden, von dieser verseuchten Insel zu fliehen – doch bis dahin genieße die bittersüße Post-Apokalypse.

Blackwind

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Blackwind ist ein packendes Spiel voller Science-Fiction-Action. Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Teenagers mit einer ganz besonderen Aufgabe. Aufgrund einer unheilvollen Alien-Invasion steigst Du in einen Prototyp-Kampfanzug, um Dich der Gefahr zu stellen – doch plötzlich steckst Du in dem Ding fest! Stürze Dich in den Kampf und lichte die Reihen der Gegner, um im letzten Moment eine planetare Invasion zu stoppen.

Downslope

Der Berg ruft nach Dir! Fahre mit dem Snowboard schwindelerregende Abfahrten herunter und bewältige komplexe Strecken, um den Fuß des Berges zu erreichen. Wirst Du schnell genug sein? Wie sieht es mit Deinen Snowboard-Skills aus? Finde Antworten auf diese Fragen und entdecke die schnellste Abfahrt!

Hatsune Miku Logic Paint S

Zusätzlich zu den Puzzles der Smartphone App Hatsune Miku Logic Paint -Mikuogi- knobelst Du in Hatsune Miku Logic Paint S an neuen 5×5, 15×15 und 20×20-Puzzles. Nutze die Nummern an der linken Seite und der Oberseite, um die Quadrate zu füllen und das Bild zu komplettieren – so wird die Bühne frei für Miku und ihre fantastischen Freund*innen!

Pupperazzi

Xbox Game Pass – Du hast als Fotograf*in den absoluten Traumjob ergattert – Du beobachtest und fotografierst viele verschiedene Hunde in den unterschiedlichsten Situationen. Knipse Schnauzer und Beagle beim Chillen am Strand oder dokumentiere den Ausflug des Huskies in die Spielhalle. Nur wenn Du die besten und lustigsten Bilder machst, wirst Du Deine Karriere vorantreiben, neue Hunde freischalten und Deine Kamera verbessern. Na, schon auf den Hund gekommen?

RPGolf Legends

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Eine böse Macht hat alle Golflöcher der Welt versiegelt! Verbünde Dich mit dem Geist eines Golfclubs und begib Dich auf ein fantastisches Action- Abenteuer, um den weltweiten Golfsport zu retten!

Rise of the Third Power

Rise of the Third Power ist ein packendes Rollenspiel mit Retro-Thema, das lose auf dem politischen Klima Europas in den späten 1930ern basiert. Die Geschichte spielt im Land Rin auf dem Höhepunkt des Zeitalters der Seefahrt. Folge der Handlung und erlebe Ereignisse, die früher oder später zum größten Krieg der Menschheitsgeschichte führen.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In diesem taktischen Koop-FPS stellst Du Dich gemeinsam mit bis zu zwei Freund*innen fiesen PvE-Aliens. Als sogenannte*r Operator*in ist es Deine Aufgabe, in einem gut eingespielten Team die gefährlichen außerirdischen Archaens zurückzuschlagen. Stelle Dein Team zusammen, koordiniere das Vorrücken und riskiere alles – doch lass niemanden hinter feindlichen Linien zurück! Rainbow Six Extraction ist bereits zum Release Teil des Xbox Game Pass und via Cloud, Konsole und PC spielbar. Doch falls Du herausragen willst, bestelle das Spiel jetzt vor und erhalte als Bonus das Orbital Decay Bundle. Windjammers 2 – January 20 https://www.xbox.com/de-de/games/store/windjammers-2/9n232rbcfr2g Auch nach 25 Jahren ist das Werfen von fliegenden

Windjammers 2

Auch nach 25 Jahren ist das Werfen von fliegenden Scheiben auf Deine Gegner noch so cool wie damals. Windjammers 2, Nachfolger des NEOGEO-Kultklassikers Windjammers, ist die perfekte Mischung aus brandneuen Mechaniken und dem kultigen Klassiker. Die faszinierende Spielmechanik ist leicht zu verstehen doch schwierig zu meistern! Wähle Deinen Charakter und finde bereits zum Release im Xbox Game Pass via Cloud, Konsole und PC heraus, wie gut Dein Windjammers-Game ist!

Gravity Chase

Willkommen in diesem futuristischen Arcade-Racer, in dem die Schwerkraft absolut keine Rolle spielt. Die Rennen finden auf langen Tunnel-Parcours statt, die extra für das 360 Grad Zero G-Racing gemacht wurden. Die herausfordernden Strecken erfordern höchsten Skill und Präzision von den Pilot*innen – denn nur wer seinen Gleiter auf der optimalen Linie hält und seine Power Ups strategisch klug nutzt, kann das Rennen gewinnen.

Jack ‘n’ Hat

Der böse Dr. Voo Doom hat die Prinzessin von Ririland entführt und einen verheerenden Krieg angezettelt! Als Handwerker Jack schnappst Du Dir Deinen magischen Bumerang-Hut und begibst Dich auf die Quest, die Prinzessin zu retten und den Frieden wiederherzustellen! Springe durch über 20 riesige Levels und sammle Kristalle, Sterne und mehr! Kannst Du Ririland retten?

Kinduo

In Kinduo stellen sich zwei unzertrennliche Freund*innen der schwierigen Reise zurück zu ihrer Heimatinsel. Doch auf ihrem Weg liegen zahllose Hindernisse, die die Fähigkeiten und das Teamwork der zwei aufs Äußerste herausfordern. Schiebe Boxen, verbinde Objekte via Elektrizität, zerbreche Eisblöcke und finde den Weg nachhause!