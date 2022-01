Dying Light 2: Entwickler versprechen Post-Launch-Support bis 2027

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Es ist nicht mehr lange hin bis zum Release von Dying Light 2 - Stay Human. Genau gesagt wird der Parcour-Zombie-Titel am 4. Februar 2022 auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und als Cloud-Version für Nintendo Switch erscheinen. Wie nun über die offiziellen Twitter-Account des Spiels bekannt gegeben wurde, haben die Entwickler ambitionierte Zukunftspläne. Demnach soll das Spiel ganze fünf Jahre lang mit Post-Launch-Inhalten versorgt werden. Darunter fallen neuen Stories, Schauplätze, Ingame-Events und noch mehr.

Sollte das Team von Techland diese Pläne auch tatsächlich einhalten, dann dürft ihr euch auf eine Menge Spielzeit freuen. Doch auch ohne Zusatzinhalte könnt ihr laut den Entwicklern bis zu 500 Stunden in der Spielwelt verbringen. Zumindest, wenn man der Pressestelle glauben darf. Übrigens wird Dying Light 2 nicht ungeschnitten in Deutschland erscheinen. Sollte ihr also im Koop mit euren Freunden spielen, dann müsst ihr euch untereinander abstimmen, welche Version ihr kauft.