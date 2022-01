Rugby 22: Neue Inhalte und Spieletrailer veröffentlicht

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tja, wer hätte das gedacht. Rugby ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts parallel zu Fußball in England entstanden und Deutschland ist im Jahr 1900 sogar mit einer Nationalmannschaft bei den olymischen Spielen in Paris angetreten. Heute existieren in Deutschland im populären Rugby Union zahlreiche Mannschaften in zwei Bundesligen und zwei Regionalligen.

Daher macht es auch durchaus Sinn, ähnlich wie bei dem großen Mitstreiter Fifa, eine Computer- und Videospielserie ins Leben zu rufen. Die Aufgabe der Entwicklung hat inzwischen Eko Software übernommen und veröffentlicht mit Publisher Nacon Rugby 22 am 27. Januar 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One und PC.

In dem erst kürzlich erschienen Gameplay-Trailer könnt ihr euch die zahlreichen Neuerungen und versprochenen Verbesserungen des Spiels anschauen. Hauptsächlich sind das:

Ein optimiertes Kontrollsystem der Spieler

Intelligentere Gegner und realistischere Reaktionen

Ein neuer komplexerer Schwierigkeitsgrad

Damit das Spiel nicht so schnell langweilig wird, sollen aber auch die Inhalte sorgen:

Offizielle Lizenzen von zahlreichen Nationalmannschaften

Einzel- als auch Mehrspielermodus (lokal oder online)

Einen Karrieremodus

Motion-Capture-Aufnahmen

Ein neues Tutorial mit Trainingscharakter

Für etwas detailliertere Einblicke in das Spiel könnt ihr euch von dem Vorgänger Rugby 20 auch den Spielecheck von unserem GG-User Vampiro anschauen.