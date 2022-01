Community-Umfrage: Euer meist erwartetes Spiel im Jahr 2022

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auch wenn der Januar zur Hälfte vorüber ist – und mit God of War (PC) und Monster Hunter - Rise (PC) bereits zwei große Titel erschienen sind –, dürfte es sich dennoch noch lohnen, nach euren Favoriten für das Spielejahr 2022 zu fragen.

Zur Auswahl stehen bei dieser kurzfristigen Community-Umfrage 62 Spiele, vergeben könnt ihr eine Stimme. Selbstverständlich erscheinen in diesem Jahr zahlreiche weitere Titel, vor allem Indie-Produktionen. Bei dieser Abstimmung beschränken wir uns jedoch im Großen und Ganzen auf die eher „größeren“ Titel (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Sollte das Spiel, auf das ihr euch in diesem Jahr am meisten freut, nicht in der Liste verteten sein, könnt ihr am Ende die Option „[ein anderes Spiel]“ nutzen. Die Umfrage läuft bis einschließlich Sonntag, den 23. Januar 2022. Die Spielenamen sind alphabetisch geordnet:

Beachtet bitte, dass die Aufzählung auch Titel umfasst, die ohne bislang konkreten Veröffentlichungstermin für das Jahr 2022 angekündigt worden sind – ob einige davon in den kommenden Monaten tatsächlich erscheinen, ist daher ungewiss.