SD 2 - Tribute to the Liberation of Italy: Preview-Marathon mit Vampiro

Auch wenn am 20. Januar mit WARNO das neue Spiel von Eugen Systems in den Early Access startet, wird auch weiter an Steel Division 2 (zum User-Artikel über Community und DLC) gearbeitet. Am 3. Februar erscheint die Erweiterung Tribute to the Liberation of Italy. 300 neue Einheiten, viele neue Modelle und Varianten, acht Divisionen (darunter Italiener, Südafrikaner und Brasilianer mit neuer Sprachausgabe) warten auf die Weltkriegstaktiker.

GG-User Vampiro nutzt die Zeit bis zum Release und hat einen Preview-Marathon gestartet. Auf seinem englischsprachigen Kanal stellt er alle Divisionen vor, baut sich ein Deck und schickt es in die Schlacht. Geplant sind also 24 Videos. Das erste Video, das die Task Force 45 vorstellt, könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.