Battle Brothers: Deutscher Community-Livestream heute 22:15 mit Vampiro

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Anlässlich des Releases des low fantasy Taktik-RPG Battle Brothers (im Test+) der deutschen Overhype Studios für Xbox One und PS4 schickt GG-User Vampiro seine Söldner auf der Microsoft-Konsole in die Schlacht. Verantwortlich für den Konsolentransfer des Low-Fantasy-Open-World-Rollenspiels zeichnet Ukiyo-Publishing, die auch die Switch-Umsetzung bewerkstelligt haben. Letztere hat GG-User Vampiro per Spiele-Check vorgestellt.

Nachdem sich im gestrigen Livestream auf Twitch einige GG-User eingefunden hatten, erfolgte der Stream auf Deutsch. Ihr könnt ihn euch auf Twitch oder auf Spieler mit Job anschauen (die erste Aufnahme ist unter dieser News eingebunden). Aufgrund falscher Einstellungen leider nur in 720p. 1080p könnt ihr aber im bereits erschienenen, englischsprachigen "Let's Try"-Video genießen.

Der Barbarentrupp ist mittlerweile in der Wüste angekommen und wird heute ab 22:15 Uhr wieder live in die Schlacht ziehen. Lasst euch den Schlachtenspaß, dann hoffentlich in 1080p und ohne Verbindungsabbrüche, nicht entgehen! Die Zuschauer und weitere Berühmtheiten bekommen natürlich eine Waffen in die Hand und können über ihr Schicksal mitbestimmen.