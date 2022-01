GG-Community-Awards 2021: Überraschung des Jahres // Verfolgerfeld

Community-Awards 2021 (1/3)

Teaser Die GamersGlobal-Community-Awards küren die Sieger in drei Kategorien. Wir beginnen mit der „Überraschung des Jahres“, in den nächsten Tagen folgen „Enttäuschung des Jahres“ und „Spiel des Jahres“.

Bis zum 11. Januar hattet ihr die Möglichkeit, im Rahmen der GamersGlobal-Community-Awards 2021 in den Kategorien „Spiel des Jahres“, „Enttäuschung des Jahres“ und „Überraschung des Jahres“ eure Stimmen abzugeben. Aus organisatorischen Gründen standen jene 105 Titel zur Abstimmung, die von GamersGlobal in den vergangenen zwölf Monaten getestet worden waren.

Die Ergebnisse der GG-Community-Awards liegen nun vor. In diesem Beitrag stellen wir euch den Titel vor, der die Überraschung des Jahres 2021 darstellt, hinzu kommen natürlich der zweite und dritte Platz sowie ein Teil des Verfolgerfeldes. Am Montag (17.1.) folgen die Ergebnisse in der Kategorie „Enttäuschung des Jahres“, gefolgt von der Rubrik „Spiel des Jahres“ am Mittwoch (19.1.).

Bei der Abstimmung zur „Überraschung des Jahres“ wurden 231 Stimmen abgegeben.

Platz 1: Kena - Bridge of Spirits (GG-Wertung: 8.0)

Anders als beim Ergebnis zur Überraschung des Jahres 2020 sind die Abstände zwischen den einzelnen Plätzen dieses Mal denkbar knapp: Mit 18 Stimmen – und somit nur einer Stimme Vorsprung zu den beiden zweiten Plätzen – sichert sich Kena - Bridge of Spirits den Titel „Überraschung des Jahres 2021“. Im Meinungskasten unseres Tests schreiben wir unter anderem:

In meinen ersten Minuten war ich regelrecht verzaubert von Kena - Bridge of Spirits. Die Grafik ist einfach zauberhaft und der wunderschöne Soundtrack mit seinen beruhigenden Gesängen begleitet mich stimmig und doch unaufdringlich bei meinen Erkundungstouren durch die Spielwelt. [...] Auch die Kämpfe konnten mich anfangs trotz oder gerade wegen ihrer Simplizität noch fesseln. Die Gegner sind kreativ gestaltet und jeder Typ benötigt seine eigene Taktik. Als besonderes Highlight stechen die Bosse hervor, doch spätestens hier wird das suboptimale Balancing von Kena klar. Die Obermotze fegten mich selbst bei der kleinsten Unachtsamkeit gnadenlos vom Bildschirm, hier hätten konsumierbare Tränke oder ähnliche Ansätze Wunder gegen Frust bewirkt.

Platz 2: Valheim (GG-Wertung: 8.0)

Den ersten der beiden zweiten Plätze beansprucht Valheim für sich. Für den erfolgreichen Survival-Titel entschieden sich 17 Umfrageteilnehmer beziehungsweise 7,4 Prozent. Im Meinungskasten unseres Tests schreibt Hagen Gehritz unter anderem:

Valheim glänzt in kleinen Details. Ein Kampf mit einem Troll macht in Wäldern mehr her, weil er dort wie beiläufig Bäume umwirft, vor denen ich panisch wegrolle. Dazu passt der Flow, ich habe mit den Bossen ein großes Ziel vor Augen, kann aber im eigenen Tempo selbstgesteckte Zwischenziele verfolgen und kleine Erfolge feiern. Die Survival-Elemente sorgen für Würze, reißen mich aber nicht aus dem entspannten Spielfluss. [...] Der große Erfolg von Valheim erklärt sich nicht daraus, dass es eine Survival-Offenbarung wäre. Aber es hat einen zweckdienlichen Stil bei niedrigen Hardware-Anforderungen, trifft gelungen den Mittelweg aus Zugänglichkeit und Anspruch und bedient mit der nordischen Mythenwelt ein Trend-Setting. Da es sich zudem super eignet, um mit Freunden in Odins Namen loszuziehen, ist es das richtige Survival-Spiel zur Corona-Zeit.

Platz 2: Marvel's Guardians of the Galaxy (GG-Wertung: 8.5)

Ebenfalls auf dem zweiten Platz gelandet ist Marvel's Guardians of the Galaxy. Zum sogenannten AAA-Titel des Studios Eidos Montreal schreiben wir in unserem Meinungskasten zum Beispiel:

Dieses Weltraum-Abenteuer von Eidos Montreal ist die Anti-These zum schwachen Marvel's Avengers, das ebenfalls von Square Enix vertrieben wurde. Ihr erlebt mit Star-Lord und den anderen Wächtern eine lupenreine Singleplayer-Story und die bietet beste Popcorn-Unterhaltung mit einigen herrlichen abgefahrenen Kulissen. [...] Die Kämpfe leiden unter einer gewissen Hektik und Hakeligkeit in der Bedienung, doch die Fähigkeiten der Guardians helfen, Ordnung ins Chaos zu bringen. Nach etwas Einarbeitung hatte ich viel Spaß mit den zahlreichen Möglichkeiten und dem Fokus auf Beweglichkeit in den Kämpfen. [...] Insgesamt wandeln die Guardians sehr souverän auf den Spuren von Lara Croft und Nathan Drake, setzen dabei aber ihren ganz eigenen Akzent. Kurz gesagt: Singleplayer-Freunde sollten sich dieses Weltraumabenteuer nicht entgehen lassen!

Platz 3: Hades für Konsole (GG-Wertung: 9.0)

Im vergangenen Jahr ging der Titel „Überraschung des Jahres“ an Hades – die Version des Roguelikes für die Konsolen von Microsoft und Sony erreicht mit 14 erhaltenen Stimmen dieses Mal den dritten Rang:

Wenn ihr Hades aus irgendeinem Grund noch nicht gespielt habt und einigermaßen empfänglich für Roguelikes seid, dann solltet ihr es so schnell wie möglich nachholen. Die Umsetzungen für Sonys und Microsofts Systeme bieten dafür eine ebenso gute Möglichkeit wie die schon länger erhältlichen Fassungen für PC und Switch.

Das Verfolgerfeld

Das Verfolgerfeld bei der Überraschung des Jahres 2021 umfasst vor allem „große“ Titel. Fast den Sprung auf den dritten Platz geschafft hat es Death's Door, und auch für Deathloop sowie Chorus - Rise as One fehlte nicht viel. Das PS5-exklusive Returnal ist ebenso anzutreffen wie Mass Effect - Legendary Edition, die Neuaflage von Diablo 2 oder auch Metroid Dread:

