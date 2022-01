PM: Das Pacing-System in Call of Duty: Vanguard (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit der Veröffentlichung von Call of Duty: Vanguard hat Activision eine neue Form des Matchmakings eingeführt. Combat Pacing bietet eine Reihe verschiedener Optionen, die euch eine komplett neue Erfahrung des Matchmakings bieten und wir haben die komplette Übersicht für euch, wie das Ganze funktioniert.

Combat Pacing ist ein neues System, das eine große Anpassungsmöglichkeit für die Multiplayer-Komponente von Vanguard bietet. Mit drei verschiedenen Formen könnt ihr die einzelnen Modi nach eurem Geschmack anpassen. Habt ihr Lust auf den Modus Stellung mit 18 gegen 18 Spielern? Gar kein Problem. Das Pacing System öffnet viele neue Türen, also ist für jeden Spielertyp unter euch etwas dabei.

Egal, ob ihr nach einer actiongeladenen Session oder einer eher strategischen Option sucht, Combat Pacing bietet euch alles, was ihr braucht. Hier ist ein vollständiger Überblick darüber, wie das neue Matchmaking-System in Vanguard funktioniert:

Combat Pacing ist in fast allen Multiplayer-Spielmodi in Vanguard vorhanden. Bevor ihr eure erste Lobby ladet, solltet ihr euch also definitiv durch die Pacing Optionen in der Spielmodi-Auswahl drücken, damit ihr auch nur die Lobygröße findet, die für euch am angenehmsten ist, oder die sich für euch am besten anfühlt.

Euch werden also drei verschiedene Pacing-Optionen angeboten wie dies das Spielsystem verändert haben wir euch mal in einem kleinen Beispiel zusammengefasst.

Man stelle sich vor ihr spielt den Modus “Stellung” im klassischen 6 vs 6. Ihr müsst euch also mit sechs verschiedenen Spielern einen Weg in die Stellung bahnen. Meist befinden sich diese Stellungen in Gebäuden mit wenigen Eingängen, oder generell nicht so einsichtigen Gebieten. Klingt schon mal machbar, ist es auch. Jetzt stellt euch mal vor, wie es aussieht, wenn 24 Spieler gleichzeitig versuchen einen engen Gang zu stürmen, um in die Stellung zu gelangen. Das kann nicht gut ausgehen und endet in 99,9% der Fällen im kompletten Chaos.

Taktisch

Taktisch ist die erste Option für das Pacing-System und wird denjenigen, die bereits Erfahrung mit CoD haben, vertraut sein. Wenn ihr schon einmal den Standard-Mehrspielermodus in einem CoD-Titel gespielt habt, ist dies die neue Bezeichnung für diese Form des Wettbewerbs und fühlt siche genauso an, wie in den verschiedenen Titeln vergangener Jahre.

Sturmangriff

Um die Dinge ein wenig zu beschleunigen, ist “Sturmangriff” hier, um die Lobbygröße zu erweitern. Anstelle von 6 gegen 6 treten in diesem Pacing Modus Teams mit bis zu 14 Spielern gegeneinander an.

Mit dieser Matchmaking-Einstellung werdet ihr einige extrem hektische Matches mit Dutzenden von Spielern spielen, die jede Karte überfluten. Hier heißt es jetzt also einen kühlen Kopf zu bewahren und den Wiedereinstiegspunkt der Gegner genau im Blick zu behalten und sich zu keiner Sekunde des Matches zu sicher zu sein, dass man sich in einem Bereich aufhält, der nur euch gehört.

Blitz

Zu guter Letzt hebt Blitz die Dinge auf eine andere Ebene. Die maximale Spieleranzahl von Sturmangriff (28) wird durch Blitz auf bis zu 48 Spieler auf einer einzigen Karte erhöht.

Wenn ihr euch für diese Pacing-Option entscheidet, könnt ihr euch auf absolutes Chaos von Anfang bis Ende gefasst machen. Es wird nicht nur ständig Killstreaks geben, sondern ihr werdet wahrscheinlich alle zwei Sekunden in ein Feuergefecht geraten. Ihr wollt also mal an die Grenze der Kartenkapazität kommen und wissen, wie es sich anfühlt unter Dauerstress den Controller zu bedienen, dann habt ihr hier die geladene Packung Aktion, die es braucht um nicht mehr zu wissen, wo vorne und hinten ist. Euer Ziel: Alles was sich bewegt und nicht aussieht, wie ein Teamkamerad.

Da habt ihr es also, die vollständige Übersicht darüber, wie die einzelnen Optionen für das Pacing-System in Vanguard funktionieren. Was ist für euch die beste Einstellung und habt ihr schon Erfahrungen in Blitz gemacht? Lasst uns dies doch gerne in den Kommentaren wissen.