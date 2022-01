PM: Spelunky 2 ist ab sofort im Xbox Game Pass erhältlich (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Spelunky 2 ist ab sofort nicht nur für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC erhältlich, sondern auch im Xbox Game Pass! Der beste Zeitpunkt, sich endlich dem Roguelike-Plattformer zu widmen, der seit so vielen Jahren Menschen auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht. Als die ursprüngliche Version von Spelunky vor fast zehn Jahren für Xbox 360 erschien, hatten die meisten Gamer*innen noch keine Ahnung, was ein Roguelike überhaupt ist. Und diejenigen, die es kannten, dachten lediglich an rundenbasierte Dungeon Crawler. Mit Spelunky konnte Team Xbox zeigen, dass die „Roguelike-Formel“ auch auf andere Genres übertragbar ist.

Inzwischen gibt es unzählige Spiele und Genres, die den Roguelike-Stil für sich entdeckt haben. Nichtsdestotrotz ist Spelunky noch immer einzigartig. Da wären zum Beispiel die Level voller Schätze, die Du je nach Laune in die Luft jagen kannst. Oder die wütenden Ladenbesitzer, von denen du unerbittlich verfolgt wirst, nachdem Du mal wieder „vergessen“ hast, zu bezahlen. Und hast Du schon einmal vom „Ball“ gehört, mit dem zwei Yetis hin und wieder Fangen spielen? Nichts von alldem verläuft nach einem vorhersehbaren Schema. Nur Du entscheidest über den Ausgang. Mit Spelunky 2 werden diese Elemente noch interaktiver, was zu noch wilderen Abenteuern führt. Unter anderem hast Du die Chance auf Tieren zu reiten, die Dynamik eines reißenden Flusses zu erleben und neuen Charakteren zu begegnen, die Dir entweder helfen oder zum Hindernis werden.

Wenn Du herausfordernde Spiele magst, kommst Du mit Spelunky 2 voll auf Deine Kosten. Dabei bietet die Fülle an Abenteuern die ideale Kulisse für Kreativität und packende Erkundungstouren. Es geht im Spiel nicht einfach nur darum, sein Ziel zu erreichen. Viel mehr bietet sich Dir mit jedem Durchlauf die Gelegenheit, neue Strategien, Items und Routen auszuprobieren. Insbesondere die Möglichkeit, über mehr als einen Weg zum Ziel zu gelangen, hebt Spelunky 2 von der ursprünglichen Version ab. Die Welt, in der Du Dich bewegst, wird übrigens rein zufällig generiert, sodass kein Abenteuer dem anderen gleicht. Manchmal taucht im ersten Level eine Plasma-Kanone auf und manchmal geht es einfach nur darum, mit dem Strom zu schwimmen.

Auf Dich warten viele verschiedene Spielmodi. Du spielst am liebsten mit Freund*innen? Dann ist der Koop-Modus genau das Richtige für Dich. Hier könnt Ihr miteinander reden, Eure Route planen und Euch „versehentlich“ von der tödlichen Klippe stoßen. In Spelunky 2 nimmst Du Deine Freund*innen mit und belebst sie in späteren Level wieder – so können Spieler*innen aller Alters- und Erfahrungsstufen gemeinsam Spaß haben. In der Arena zockst Du die Spielmodi Deathmatch und Hold the Idol, mit denen Du die Mechanik eines Battle-Plattformers im direkten Duell erlebst. Alle Multiplayermodi bieten Platz für bis zu vier Spieler*innen und können sowohl online als auch offline gespielt werden.

Team Xbox freut sich, Dir Spelunky 2 präsentieren zu können. Im Laufe der Jahre hat sich rund um die Serie eine wunderbare und hilfsbereite Community aufgebaut, die die vielen Ecken und Winkel der Spiele leidenschaftlich gern erforscht und dabei sogar die Entwickler*innen mit ihren Entdeckungen überrascht. Einige dieser Entdeckungen haben sogar ihren Weg in die Fortsetzung gefunden. Team Xbox kann es kaum erwarten, Dich in der Community begrüßen zu dürfen und Deine ganz eigene Geschichte zu begleiten – gerade jetzt, wo Spelunky 2 im Xbox Game Pass erhältlich ist.