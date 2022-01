Horizon - Forbidden West: Leak von unfertiger Version aufgetaucht

PS4 PS5

Bis zum Release des Open-World-Abenteuers Horizon - Forbidden West von Guerilla Games am 18. Februar 2022 für PS4 und PS5 sind es noch 5 Wochen, doch sind Bilder in den sozialen Medien aufgetaucht, die nahelegen, dass bereits eine lauffähige PS4-Version im Umlauf ist. Bei dem Leak soll es sich laut VideoGameChronicle um einen Build handeln, dem einige Grafiken fehlen, der aber die ganzen Kerninhalte der finalen Version enthält.

Auf welchem Wege es zum Leak kam, ist aktuell noch nicht bekannt. Einen Kommentar von Publisher Sony oder dem Entwickler gab es noch nicht, aber auf Twitter geteilte Fotos der Version wurden bald aufgrund Beschwerden der Rechteinhaber entfernt.

Sony hatte seinerzeit auch bei The Last of Us - Part 2 mit einem Leak vor Release zu kämpfen. Damals kursierten zudem Spoiler zu zentralen Handlungselementen. Es ist daher möglich, dass für Fans von Horizon sich sozialen Medien und Kommentarspalten diverser Seiten in den Wochen vor Release zu Spoiler-Minenfeldern werden.