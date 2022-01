PS5: Corsair stellt neue SSDs zum Nachrüsten vor: MP600 PRO LPX

PS5

Eine Playstation 5 kommt standmäßig mit einem 825 GB großen Speicher, von dem nur circa 667 GB freinutzbar sind, um Spiele und Patches zu installieren. Allerdings besitzt die PS5 einen Erweiterungsslot für eine M.2-NVMe-SSD.

Mit dem Modell MP600 PRO LPX hat Corsair nun neue SSDs mit PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4 im Programm. Diese SSD besitzt den Formfaktor M2.2280 und hat eine Speicherkapazität von 1 und 2 TB. Direkt auf der SSD ist ein flacher Aluminium-Kühlkörper angebracht, der so flach ausgeführt ist, dass er mit in die Playstation 5 eingebaut werden kann. Bei zu hohen Kühlkörpern muss dieser vor der Montage in eine Playstation entfernt werden. Corsair verspricht, dass die SSDs so bei der Nutzung nicht wegen zu hoher Eigentemperatur gedrosselt werden. Die SSDs besitzen eine Garantie von 5 Jahren.

In der unten verlinkten Sony FAQ sind die Installation-Schritte einer M-Key SSD aufgelistet. Die Corsair SSDs sind mit 1 TB Speicher für 205 EUR und mit 2 TB für 405 EUR erhätlich.