Team17 kauft Astragon Entertainment für 100 Millionen Euro

Der Düsseldorfer Publisher Astragon Entertainment gehört zu den größten deutschen Simulations-Studios. Unter anderem befinden sich im Portfolio des Unternehmens Titel wie der Bus Simulator 21 und der Landwirtschafts-Simulator 22 (im Test). Wie nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wird, übernimmt das britische Traditionsstudio und Publisher Team17 (Worms, Overcooked) Astragon für insgesamt 100 Millionen Euro. Diese Summe setzt sich aus einer ersten Zahlung um 75 Millionen Euro zusammen. Durch Prämien soll der Kaufpreis um weitere 25 Millionen Euro erhöht werden.

Wir starten in ein spannendes neues Kapitel in der Firmengeschichte und Team17 ist dafür die perfekte Heimat für Astragon Entertainment GmbH. Vom ersten Tag an merkten wir, dass Team17 die selbe Vision für unsere Spiele teilt und unsere Zielgruppe versteht. Unser Ziel ist es, die Nummer Eins im Bereich der "Arbeits"-Simulationen zu werden. Die Zusammenarbeit mit Team17 erlaubt es uns, sich weiterzuentwickeln und auf diese Strategie zu konzentrieren.