Das neue Schiffset kann sich sehen lassen.

Aquatics - Ozeane und Wasserdrachen

Meine Zusammenarbeit mit dem Drachen startete rechtzeitig zur Midgame-Krise.

Patch 3.2 "Herbert"

Greta würde sich ärgern, meine Spezies freut sich aber über ein steigendes Meereslevel.

Fazit

In einem Satz: Kosmetisch und spielmechanisch überzeugende Erweiterung, die Anfänger und experimentierfreudige Veteranen begeistern wird.

Seit der letzten Erweiterung Nemesis (im Spiele-Check) für das nach wie vor sehr beliebte Weltraum-Strategiespiel Stellaris (im Nachtest) hat sich einiges getan. Der "Lem" Patch 3.1 , an dem erstmals das Custodian Team mitwerkelte, krempelte etwa Traditionen um und brachte neue Inhalte. Ende November erschien dann das, mit dem ich jetzt mit beiden neuen Origins 25 Stunden auf verschiedenen Schwierigkeitsgeraden verbracht habe. Zeitgleich erschien Patch 3.2 "Herbert". Lasst uns ins All abtauchen!Wie jedes Species Pack bietet auch Aquatics kosmetische Inhalte: Neue Portraits von fischigen Aliens, einen passenden Stadthintergrund und ein schickes Schiffset. Die neue Beraterstimme macht keine Walgeräusche, sondern spricht wie ein Pirat. Mit dem neuen Ursprung "Here be Dragons" habt ihr gleich zum Spielstart einen großen Drachen als Nachbarn durch euer Sonnensystem fliegen. Es auch immer wieder Interaktionen, die euch auch einige Vorteile bringen, bis ihr euch schließlich sogar mit dem Drachen verbünden und zehn kleine Feuerspucker aufziehen könnt. Und die stellen, gerade im Midgame, eine enorme Erhöhung eurer Kampfkraft darf. Legierungen kostet nur die Aufzuchtsstation, so dass mehr für eure Flotte übrig bleibt.Mit dem Ozeanischen Paradies startet ihr auf einer für 30 Bezirke ausgelegten Ozeanwelt mit diversen Boni. Statt garantierter bewohnbarer Welten gibt es Eiswelten. Das ist aber ziemlich cool, denn mit dem Aufstiegsperk "Hydrozentrisch" könnt ihr Ozeanwelten vergrößern (mehr Bezirke), indem ihr mit einer entsprechenden Station Eis von Planeten und Asteoriden abbaut. Der Ursprung eignet sich also besonders, wenn ihr "Tall" spielen wollt. Und wenn ihr mehr Ozeanwelten haben wollt, könnt ihr nicht nur vergünstigt terraformen, sondern mit der neuen Wunderwaffe Deluge für den Kolossos Welten überfluten: Alle Gebäude werden weggespült, alle Bewohner ohne die neue Eigenschaft aquatisch sterben und die Welt wird zur Ozeanwelt. Als aquatische (die Eigenschaft ist kostenlos) Spezie profitiert ihr natürlich stark von Ozeanwelten. So verbraucht ihr weniger Hauskapazität und eure Pops sind produktiver. Auf trockenen Planeten gibt es hingegen Debuffs. Über Genmanipulation könntet ihr beispielsweise Sklaven auch erst die Eigenschaft aquatisch verschaffen, bevor ihr den Planeten "renaturiert".Als aquatische Spezies müsst ihr auch das neue Staatselement Angler haben (und umgekehrt). Damit könnt ihr auf allen feuchten Welten vergünstigt Landwirtschaftsdistrikte anlegen, deren Anzahl auf Ozeanwelten sogar unbegrenzt ist, im Rahmen des Planetenlimits. Beschäftigt werden dort ein Angler (Nahrung und Handelswert) sowie ein Perlentaucher (Konsumgüter und ebenfalls Handelswert). Ich musste dadurch praktisch nie Konsumgüter produzieren oder kaufen und Probleme mit Energie-Credits fielen aufgrund des starken Boosts für den Handel auch aus.Herbert bringt ein paar kostenlose Inhalte: Mehr Namen für Himmelskörper, neue Terraforming-Events sollen die Planeten-Umgestaltung spannender machen und zwölf neue Anomalien gibt es auch noch. Das Geschlecht eurer Spezie könnt ihr nun ebenfalls wählen. Neben zahlreichen Bugfixes sind mir folgende Änderungen aus den Patchnotes besonders positiv aufgefallen: Die Wegfindung der nachgekauften Unterstützung von Flotten und die Verteilung der Konstruktionslast auf die Werften, wenn ihr für Flotten nachbaut.Anomalien bringen jetzt nicht mehr überwiegend nur soziale Forschung. Der Musikplayer ist standardmäßig eingeklappt. An der KI wurde zwar weiter geschraubt, sie ist aber ohne Boni leider weiterhin nicht wettbewerbsfähig. Falls ihr dashabt, steht euch das Staatselement "Pompöse Puristen" zur Verfügung. Das Vertrauen zu anderen Spezies wächst schneller und ihr habt zwei Diplomaten mehr. Und: Andere Spezies können keine diplomatische Interaktion mehr mit euch starten, euch aber zum Beispiel immer noch zum Rivalen erklären.Stellaris - Aquatics Species Pack ist eine hervorragende, auch spielmechanisch, Erweiterung. Essenziell für ein gutes Spielerlebnis ist sie allerdings nicht. Als erfahrene Spieler, die neue Wege beschreiten möchten, profitiert ihr aber doch von Aquatics. Die neuen Mechaniken lassen sich nicht nur wunderbar miteinander kombinieren. Ihr könnt die Mechaniken nämlich grundsätzlich frei mit bestehenden Mechaniken zusammenbringen, was eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten (untote Drachen!) eröffnet. Eurer Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.