Dying Light 2: Entwickler-Video mit Koop-Modus und Plattform-Vergleich

Das polnische Studio Techland hat die letzte Episode der Video-Reihe Dying to know veröffentlicht, die auf den Release von Dying Light 2 - Stay Human einstimmen soll. Wie immer führten Streamerin Leah Alexandra und Jonah Scott, die englische Stimme des Protagonisten von Dying Light 2, durch das rund 20-minütige Video.

Teil des Programms war dabei unter anderem eine Montage mit Gameplay-Szenen auf PS5, PS4 und Xbox One. Dabei dauerten einzelne Szenen, in denen gerannt, über die Spielwelt geflogen oder einem Gegner ausgewichen wird, jedoch stets nur wenige Sekunden, bevor zur nächsten Einstellung geschnitten wurde. Außerdem gaben es kurze Szenen zum Koop-Modus, in dem bis zu vier Spieler gemeinsam losziehen können. Hierbei ist zu beachten, dass in der für den deutschen Markt angepassten Version von Dying Light 2 zum Launch nur Koop mit anderen Spielern der deutschen Fassung möglich ist.

Daneben wurde nun auch der Launch Trailer zu Dying Light 2 - Stay Human präsentiert, das am 4. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und als Cloud-Version für Nintendo Switch erscheint.