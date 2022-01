Battle Brothers: jetzt auch auf XBOX One und PS4

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Wie im Dezember 2021 angekündigt, ist am heutigen 13.1.2022 die Battle-Brothers-Portierung für Xbox One One und Playstation 4 erschienen. Verantwortlich für den Konsolentransfer des Low-Fantasy-Open-World-Rollenspiels zeichnet Ukiyo-Publishing, die auch die Switch-Umsetzung bewerkstelligt haben. Letztere hat GG-User Vampiro per Spiele-Check vorgestellt.

Die aktuellen Umsetzungen sollen inhaltlich identisch zur PC-Version sein. Den Zugriff auf alle aktuellen sowie zukünftigen DLCs und Updates sehen die Hamburger Overhype Studios als gewährleistet. Zur Markteinführung in den beiden Konsolen-Stores ist das Spiel zu 20 Prozent rabattiert. Wenn ihr also als Couch-Konsolero schon lange vor dem Fernseher gesessen habt und Junker Jörg mit den Global Brothers nacheifern wolltet, aber nicht die richtige Hardware hattet, könnte dies eure Chance sein.

Im folgenden binden wir das Konsolen-Launch Video für die PS4 und XBOX One ein.