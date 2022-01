PM: Neues Jahr, neue Abenteuer: Die Siedler® erscheint am 17. März für PC (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 13. Januar 2022 – Ubisoft® kündigte heute die lang ersehnte Rückkehr von Die Siedler® an, dem Aufbau-Echtzeitstrategiespiel (RTS). In Die Siedler entdecken Spieler:innen ein neue Ländereien, sammeln Ressourcen für den Aufbau ihrer Gemeinschaft, rekrutieren Verbündete und bilden militärische Einheiten aus, um ihre neue Siedlung zu erweitern und zu verteidigen.

Die Siedler wird am 17. März auf Windows PC erscheinen und kann bereits bei Ubisoft Connect und im Epic Games Store vorbestellt werden:

Zusätzlich können Spieler:innen an einer Closed Beta teilnehmen, welche am 20. Januar startet.

Die Siedler, entwickelt von Ubisoft Düsseldorf, kehrt als ein Reboot zurück, das vorrangig durch Die Siedler 3 und Die Siedler 4 inspiriert wurde, zwei der beliebtesten Spiele der Reihe. Spielende können sich auf eine brandneue Siedler-Erfahrung freuen, die von Grund auf mit Ubisofts eigener Snowdrop-Engine entwickelt wurde und die Marke in neuem Licht erstrahlen lässt. Fans der Reihe, aber auch neue Spieler:innen, werden üppige und farbenfrohe Biome sowie ein modernisiertes Gameplay erleben. Die Siedler verfügt über drei verschiedenen Spielmodi: Einzelspieler-Kampagne, Ansturm und Skirmish (Solo gegen KI, Koop gegen KI oder PvP mit bis zu acht Spielenden).

In Die Siedler ist die Elari-Fraktion gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen und sich in einem neuen und unbekannten Land niederzulassen. Abenteuer erwarten die Siedler, wenn sie auf andere Fraktionen treffen und sich auf ihrer Reise harten Herausforderungen stellen. Es gibt insgesamt drei spielbare Fraktionen in Die Siedler, jede mit einem einzigartigen Aussehen, Spielstil und einer eigenen Hintergrundgeschichte.

Zum Release wird es Die Siedler in drei Editionen geben:

Spieler:innen, die an der kommenden Closed Beta teilnehmen, können sich auf Folgendes freuen: Ein Tutorial, zwei spielbare Fraktionen und zwei Skirmish-Modi, 1v1 und 2v2. Die Closed Beta ist zwischen dem 20. und 24. Januar im Epic Games Store und bei Ubisoft Connect spielbar. Der Pre-Load der Closed Beta wird am 18. Januar verfügbar sein.

Interessierte können sich für die Closed Beta hier registrieren: https://thesettlers.com

About Ubisoft Düsseldorf

Ubisoft Düsseldorf is home to several teams dedicated to deliver AAA excellence and innovation across a wide portfolio of games and technologies. The studio is leading the development of beloved Ubisoft games like The Settlers and the innovative VR escape room experience Prince of Persia: The Dagger of Time. As renowned co-developers within the Ubisoft group, Ubisoft Düsseldorf contributes to high profile projects such as Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed VR for the Oculus Platform and Avatar: Frontiers of Pandora. The studio also supports platforms and technologies for the Ubisoft group including Ubisoft Connect. Ubisoft Düsseldorf is part of the Ubisoft Blue Byte studio network. More information at https://duesseldorf.ubisoft.com.

