Die Siedler: Ankündigungstrailer

Lange war es ruhig um das Reboot der Wusel-Aufbaureihe, doch wie in der gestrigen Die Siedler – Die Viertelstunde bereits verraten, wird es am 17. März 2022 für PC erscheinen wird. Im zugehörigen Ankündigungstrailer (siehe unten) wird ein Überblick über die Grundzüge des Spiels und Features wie Spezialeinheiten gegeben. Das Reboot soll sich in der Ausrichtung vor allem am dritten und vierten Serienteil orientieren. Das Strategie-Spiel wird drei Fraktionen, eine Kampagne, Skirmish sowie den Ansturm-Modus mit besonderen Herausforderungen umfasssen.

Ihr könnt die Siedler am PC entweder in Ubisofts hauseigenem Store oder im Epic Games Store in drei Editionen kaufen, von denen die Entdecker-Edition auch physisch im Handel erscheinen wird. Dazu startet, wie ebenfalls schon gestern von uns berichtet, ab dem 20. Januar 2022 eine Closed Beta, für die ihr euch auf der Homepage zum Spiel registrieren könnt.