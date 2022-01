PM: Persona™ 4 Arena Ultimax enthüllt neuen Kampftrailer (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Persona™ 4 Arena Ultimax enthüllt neuen Kampftrailer

– Die Midnight Channel Collection ist ab heute auf Steam vorbestellbar – Persona™ 4 Arena Ultimax erzählt diesen März die Fortsetzung der Geschichte von Persona™ 4 Golden –

IRVINE, Kalifornien – 13. Januar 2022 – Mach dich bereit für den Kampf! In Persona™ 4 Arena Ultimax trittst du im P-1 CLIMAX gegen alte Freunde und Feinde an und erlebst die actiongeladene Fortsetzung der Persona™ 4 Golden-Story. Persona™ 4 Arena Ultimax erscheint am 17. März für Nintendo Switch™, PlayStation®4 und Steam®! Vorbestellungen auf Steam sind ab sofort möglich.

Der Midnight Channel ist zurück und bärenstark – auf dem offiziellen ATLUS West Channel gibt es den intensiven neuen Trailer zu sehen:

Über Persona™ 4 Arena Ultimax

Die Einsätze sind ultimativ, die Spannung ist maximal, der Kampf ist… ULTIMAX! Erlebe den neuesten Teil der beliebten Persona™ 4-Reihe mit einem aufregenden Kampfgeschehen. Schließe dich den Helden an, wenn sie im P-1 CLIMAX eine Armee von Schatten bekämpfen!

Die wichtigsten Features im Überblick:

– Ultimax-Version – Enthält alle zuvor veröffentlichten Persona™ 4 Arena Ultimax-Inhalte, einschließlich der ursprünglichen Persona™ 4 Arena-Story.

– Eine große Auswahl an spielbaren Charakteren – Persona™ 3-Fan-Favoriten und „Shadow“-Versionen bieten eine bunte Reihe von Kampfstilen zur Auswahl

– Dualer Ton – Wähle zwischen japanischer und englischer Sprachausgabe

Für weitere Informationen zu Persona™ 4 Arena Ultimax besuchen Spieler und Spielerinnen bitte https://atlus.com/p4au/

Steam bietet eine Midnight Channel Collection, die sowohl Persona™ 4 Arena Ultimax als auch Persona™ 4 Golden enthält. Für eine begrenzte Zeit wird dieses Paket mit einem Rabatt von 30 % erhältlich sein, und Fans, die bereits Persona™ 4 Golden auf Steam besitzen, erhalten denselben Rabatt auf Persona™ 4 Arena Ultimax, wenn sie ihre Midnight Channel Collection vervollständigen!

Eine Midnight Channel Collection – Deluxe Edition ist ebenfalls erhältlich, die Persona™ 4 Arena Ultimax und Persona™ 4 Golden – Digital Deluxe Edition mit denselben Rabatten enthält.

Über ATLUS

Mit einer Fülle von preisgekrönten Titeln, wie dem bei den Game Awards 2020 und den DICE Awards 2021 für das „Beste Rollenspiel“ nominierten Persona™ 5 Royal, dem langjährigen, legendären JRPG Shin Megami Tensei™, dem bahnbrechenden Action-Adventure/Puzzle-Spiel Catherine™ und vielen mehr, liefert ATLUS begeisterten und engagierten Fans rund um den Globus unvergessliche, storygetriebene Spielerlebnisse. Erfahren Sie mehr über ATLUS unter www.atlus.com .

Über Sega of America, Inc.

Sega of America, Inc. ist der amerikanische Ableger der SEGA CORPORATION mit Sitz in Tokio, Japan, einem weltweit führenden Anbieter von interaktiver Unterhaltung für den Heimgebrauch und für die Freizeit. Das Unternehmen entwickelt, veröffentlicht und vertreibt interaktive Unterhaltungssoftware für eine Vielzahl von Hardware-Plattformen, darunter PC, drahtlose Geräte und solche von Nintendo, Microsoft und Sony Interactive Entertainment Inc. Die Website von Sega of America, Inc. befindet sich unter www.sega.com.