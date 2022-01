King Arthur - Knight's Tale: Release des RPG mit XCOM-Kämpfen verschoben

PC Xbox X PS5

Wie Entwickler Neocore bekannt gab, verschiebt sich der Release der Vollversion für King Arthur - A Knight's Tale (in der Viertelstunde) um einige Wochen auf den 29. März 2022. Neocore will die zusätzliche Zeit nach eigener Aussage in den Feinschliff des Spiels stecken. Das RPG versetzt euch in ein Dark-Fantasy-Avalon, in dem ihr als Artus' Nemesis Mordred dem korrumpierten Sagenkönig Einhalt gebieten müsst.

In King Arthur - A Knights' Tale baut auf der Weltkarte eure Basis Camelot wieder auf und erkundet in Missionen mit eurer Party das Land in Iso-Perspektive. Sobald ihr in Feindkontakt tretet, werden die Gefechte in Rundentaktik-Manier á la XCOM ausgetragen. Der erste Akt des per Kickstarter finanzierten Titels ist seit dem 26. Januar 2021 im Early Access spielbar. Neben den restlichen Akten der Kampagne soll die Vollversion einen Endgame-Modus mit Herausforderungskämpfen und Multiplayer-Matches einführen.

Im Laufe des Jahres soll King Arthur – Knight's Tale auch für Xbox Series X|S sowie PS5 erscheinen.