LG UltraGear GP9 im Praxistest: Gaming-Soundbar für PC und Konsole

Brauchbarer Klang, hoher Preis

Teaser Der kompakte Lautsprecher wirbt mit einem "kinoreifem Spielerlebnis" und soll sowohl PC- als auch Konsolen-Spieler ansprechen. Die Features klingen vielversprechend, doch rechtfertigen sie den Preis?

Die Anschlüsse auf der Rückseite sind ausreichend, allerdings wäre ein AUX-In noch eine schöne Ergänzung gewesen.

Anschlüsse: ausreichend, nicht überwältigend

Die Tasten auf der Oberfläche sind selbsterklärend.

Optik: Typischer Gaming-Look

App: nur auf Smartphone, nicht PC

Die für iOS und Android erhältlich App ist selbsterklärend und nützlich. Ein Windows-Programm wäre aber noch sinnvoll gewesen.

Sound: Guter Durchschnitt

Mikrofon: ausreichend, aber mit Echo

Meinung: Dennis Hilla Bei einem Gerät für knapp 500 Euro Verkaufspreis erwarte ich ein sehr gutes Klangerlebnis, viele Einstelloptionen, kurzum ein rundum gelungenes Erlebnis. Auch wenn die LG UltraGear GP9 sich keine groben Schnitzer erlaubt, ist sie klanglich eher eine Mittelfeld-Bluetooth-Box als wirklich ein Premiumprodukt. Am deutlichsten wird mir das beim Klang, der zwar keinesfalls schlecht ist, aber mich auch nicht begeistern kann. Die Höhen sind nicht klar genug, der Bass ist zwar vorhanden, wummert aber sowohl bei Musik als auch Spielen und Filmen nicht genügend. Meine im Homeoffice verwendeten KRK Rokit 5 sind natürlich weitaus weniger kompakt, haben mich aber gemeinsam nur 300 Euro gekostet – die Studiomonitore liefern um Welten besseren Sound.



LG Ultragear GP9

6 Pro Sehr kompakt, findet überall Platz

Bedienung sehr einfach

Sound im Gaming-Bereich in Ordnung

Mikrofon erfüllt seinen Zweck Contra Ton insgesamt nur Mittemaß

Windows-App fehlt

Nicht an Series X nutzbar

Viel zu teuer

Kein AUX-Eingang

Normalerweise sind Soundbars für den Einsatz im Wohnzimmer gedacht und sollen Surround-Sound liefern, ohne dabei eine Menge Platz wegzunehmen. Klein sind die Geräte jedoch meistens nicht, was sie für den Einsatz im Home Office oder der kleinen Gaming-Kammer eher ungeeignet macht. Dieser Umstand war scheinbar auch den Ingenieuren bei LG bewusst, als sie dieersonnen haben. Die kompakte Soundbar dürfte unter nahezu jedem Monitor Platz finden und richtet sich dank diverser Features speziell an Spieler.Darunter fällt natürlich das Design aus der Schule der aktuellen Spielervorlieben – oder zumindest dem, was Hardware-Hersteller darunter wohl verstehen. Unter der Haube soll der Brüllwürfel einiges bieten. Beispielsweise seien da 7.1-Surround-Sound, DTS-Headphone:X-Support und High Resolution Audio versprochen. Doch all diese schönen Begriffe nützen nichts, wenn der GP9 nicht gut klingt, umständlich zu bedienen ist oder im schlimmsten Fall beides. Und nicht vergessen werden sollte da der saftige UVP von 499,99 Euro. Ich beantworte in meinem Praxistest also die Frage: Lohnt sich die Investition in das kleine Gerät – oder solltet ihr euer Geld in eine andere Audiolösung investieren?Wichtig ist bei so einem Gerät natürlich zunächst, wie ihr eure Systeme verbinden könnt. Hier hat LG einige Anschlüsse spendiert, aber auch die eine oder andere Chance verpasst. Ansteuern könnt ihr die GP9 entweder via Bluetooth, hier lassen sich sogar zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Alternativ schließt ihr das Gerät über das mitgelieferte USB-C- auf USB-A-Kabel oder über eine optische Verbindung (hier fehlt ein Kabel, der Rest liegt bei) an euren PC oder die Konsolen an. Einen 3,5-Milimeter-Klinkenanschluss gibt es ebenfalls, der fungiert aber nur als Ausgang für Headsets. Wirklich praktisch ist die Platzierung an der Rückseite allerdings nicht, so müsst ihr die UltraGear GP9 immer vorziehen, um eure Kopfhörer anzuschließen.Nun dürfte einigen von euch schon aufgefallen sein: PS5 und Xbox Series haben keinen optischen Ausgang mehr, also fällt diese Verbindungsmethode bei der aktuellen Konsolengeneration weg. Stattdessen müsst ihr auf USB zurückgreifen, was in meinem Test aber, außer am PC nur mit der PS5 funktioniert hat, nachdem ich in der App USB Audio Class 2.0 (UAC) deaktiviert hatte. Scheinbar kommt die Sony-Konsole nicht mit der neuen Version der digitalen Sound-Verbindung klar. Glücklicherweise unterstützt der im GP9 verbaute 32-Bit-Quad-DAC (Digital-Analog-Konverter) ES9038PRO beide Technologien.Zunächst fällt natürlich das Design des UltraGear GP9 auf, das sich mit seinem wuchtigen Frontgrill und der konfigurierbaren RGB-Beleuchtung mit 16,7 Millionen möglichen Farben perfekt in jedes blinkende Zockerzimmer. Das Dumme ist, dass diese Zockerzimmer wohl vorwiegend in der Vorstellung der Marketing-Abteilungen blinken. Wenn ihr es lieber etwas dezenter mögt, könnt ihr die Belichtung in Farbe und Intensivität anpassen oder deaktivieren. Allerdings ist die GP9-Soundbar auch ohne Bling-Bling nicht gerade unauffällig und bleibt somit Geschmackssache. Mit nur etwa 38 Zentimetern Breite, 9 Zentimetern Höhe und 11 Zentimetern Tiefe lässt er sich aber immerhin gut verstecken.Die Bedienung der GP9 ist dank der großen, oben angebrachten Knöpfe ziemlich leicht und selbsterklärend. Ihr könnt das Gerät einschalten, zwischen den Quellen USB, optisches Kabel und Bluetooth wechseln, in den Headset-Betrieb übergehen und das Mikrofon ein- und ausschalten. Drei weitere Tasten lassen euch zwischen den Sound-Presets wählen und über ein großes Drehrad regelt ihr die Lautstärke. Alle Buttons leuchten farblich, beim Quellen-Auswahl-Knopf hat die Beleuchtung sogar einen praktischen Nutzen: weiß steht für USB, rot für optisch und blau für Bluetooth.Die Beleuchtung sowie Equalizer könnt ihr über die Xboom-App von LG anpassen, die für iOS und Android zum Download bereitsteht. Für Windows gibt es unverständlicherweise kein Programm, ihr müsst die GP9 also zwangsweise per Bluetooth mit eurem Smartphone verbinden, um den Sound mit eigenen Parametern anzupassen oder ein Firmware-Update vorzunehmen. Warum die Hersteller diesen Weg gewählt haben, erschließt sich mir nicht wirklich.Bei einem Preis von knapp 500 Euro sollte man erwarten können, dass die GP9 soundtechnisch einiges auf dem kleinen Kasten hat. Nun ist es nicht so, dass die zwei verbauten 2-Zoll-Breitbandlautsprecher und die passiven Bassmembranen schlecht klingen. Und natürlich ist Klang auch immer bis zu einem gewissen Grad subjektiv. Aber der die GP9 klingt insgesamt einfach zu dünn, um wirklich zu begeistern. Besonders bei der Musik-Wiedergabe fällt auf, dass Bass zwar durchaus vorhanden und angesichts der kompakten Baugröße auch gar nicht schlecht ist, verglichen mit größeren Lautsprechern aber doch ein wenig schwach ausfällt. Die Höhen sind im Gegensatz dazu nicht klar genug, um wirklich ein stimmiges Klangbild zu zeichnen. Selbst durch Equalizer-Spielereien konnte ich das nicht nennenswert verbessern.Im Film- und Spielbereich wirkt der Ton insgesamt besser, konnte mich aber ebenfalls nicht begeistern. Da habe ich mit deutlich günstigeren Bluetooth-Boxen wie beispielsweise von JBL ein ähnliches, wenn nicht sogar ein besseres Erlebnis gehabt. Was aber doch überraschend gut funktionierte, war der vorinstallierte FPS-Modus. Dieser soll besseren Surround-Sound liefern, und das tut er bis zu einem gewissen Grad auch. Ich würde mich in kein-Match damit wagen, für eine Runde in der-Kampagne reicht die räumliche Darstellung aber. Den Sinn hinter dem Echtzeitstrategie-Equalizer hingegen habe ich nicht ganz verstanden. Dem Hersteller nach soll er für ein realistisches Klangbild sorgen, so dass ihr euch wie auf dem Schlachtfeld fühlt. Kann ich nicht unterschreiben.Durchaus überrascht war ich vom verbauten Mikrofon der UltraGear GP9. Zwar würde ich damit keinen Podcast aufnehmen, aber es leistet einen guten Job bei der Filterung von Hintergrundgeräuschen und anderen Störsignalen. Natürlich klingt eure Stimme etwas gedämpft, gut verständlich seid ihr aber allemal, wie ihr in meiner hier verlinkten Testaufnahme hören könnt. Allerdings fiel uns beim Test in einer Redaktionskonferenz auf, dass die Kollegen sich selbst hören können, wenn ich sowohl Mikrofon als auch Audioausgabe über das Gerät laufen ließ. Wirklich laut war das Echo nicht, aber doch hörbar.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)