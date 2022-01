DU 2021: Zahlen und Daten zum Community-Projekt „Das spielen unsere User“

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Battle Brothers ab 8,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mit der kommenden Januar-Galerie, die zugleich eine Jubiläums-Ausgabe darstellt, startet das Community-Projekt „Das spielen unsere User“ in sein achtes Jahr. Seit Januar 2015 wurden aktuell mehr als 1.600 Beiträge (Text plus Bild) von 112 Userinnen und Usern verfasst, die in 83 Plus-Galerien zu finden sind (siehe das Archiv in diesem Forumsthread).

Zahlen und Daten zum DU-Jahr 2021

38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichteten im vergangenen Jahr in 254 Beiträgen über 198 Spiele. In 56 DU-Texten werden Titel mehrfach behandelt (im Detail sind es 24 Spiele, die zwei, drei oder vier Mal genannt werden). So kommen zum Beispiel Battle Brothers und Cyberpunk 2077 jeweils vier Mal vor, während zu Control, Loop Hero, Persona 5 Royal und Forza Horizon 5 jeweils drei Texte verfasst worden sind. Getreu dem Motto „Das spielen unsere User“ zeigt diese kleine Auflistung zugleich, dass sowohl Indie- als auch sogenannte AAA-Spiele im DU-Projekt vorkommen.

Jeder einzelne Schreiber trägt zum Fortbestand des Projektes bei – unabhängig davon, ob mit drei, sechs oder 18 Texten – oder „nur“ einem. Als kleinen „Bonus“ erhält jeder Teilnehmer am Ende eines Jahres zudem 25 EXP pro veröffentlichtem Beitrag (die Ausschüttung für das vergangene Jahr erfolgte vor Kurzem). Die Top 5 der User mit der höchsten Anzahl an Beiträgen im Jahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

Alain : 23 Beiträge (= 575 EXP)

: 23 Beiträge (= 575 EXP) Sokar : 21 Beiträge (= 525 EXP)

: 21 Beiträge (= 525 EXP) Q-Bert : 16 Beiträge (= 400 EXP)

: 16 Beiträge (= 400 EXP) BruderSamedi : 15 Beiträge (= 375 EXP)

: 15 Beiträge (= 375 EXP) crux : 15 Beiträge (= 375 EXP)

: 15 Beiträge (= 375 EXP) LRod: 15 Beiträge (= 375 EXP)

Im Durchschnitt wurden im Jahr 2021 pro Monat 21 Beiträge pro Galerie veröffentlicht, wobei zu beachten ist, dass die Galerie im März ausnahmsweise eine Doppelausgabe darstellt. Verteilt auf die einzelnen Plus-Galerien ergibt sich folgendes Bild (in Klammern die Anzahl der Aufrufe zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen):

Ein großer Anteil der Autoren ist seit mehreren Jahren dabei – wenn nicht sogar von Anfang an. Der Vollständigkeit halber die derzeitige Allzeit-Top-5:

Sokar : 108 Beiträge

: 108 Beiträge LRod : 102 Beiträge

: 102 Beiträge Olphas : 91 Beiträge

: 91 Beiträge Q-Bert : 84 Beiträge

: 84 Beiträge Labrador Nelson: 81 Beiträge

Seit Anfang 2021 kümmern sich die User Drapondur, Q-Bert und Ganon um das Erstellen der monatlich erscheinenden Plus-Galerien. Das bedeutet unter anderem, jeden einzelnen Text zu redigieren und gegebenenfalls zu korrigieren – ein (zeitlicher) Aufwand, der nicht unterschätzt werden darf. Lassen wir die drei zu ihrem Mitwirken am besten selbst zu Wort kommen:

Mir macht es einfach Spaß, was zu der Webseite GamersGlobal beitragen zu können, ohne selbst großartig kreativ sein zu müssen, da mir das sehr schwerfällt. Was nicht heißt, dass ich nicht auch ab und zu einen eigenen Beitrag schreibe. Den Kommentaren unter den DU-Galerien kann man immer entnehmen, dass das ein sehr beliebter Inhalt ist. Ich bin gerne ein Teil des DU-Teams.

— Drapondur

Die DU-Galerie ist mein persönliches Highlight auf GamersGlobal. Keine andere Webseite hat ein vergleichbares Projekt und ich liebe die Vielfalt an Meinungen, die Abwechslung der Genres und Schreibstile. Die zahlreichen Kommentare unter jeder DU-Galerie zeigen, wie beliebt diese Rubrik auch bei euch ist. Manche eurer Kommentare sind sogar so gut und umfangreich, dass sie locker als Beitrag in die Galerie aufgenommen werden könnten. Und jedesmal denke ich: Warum habt ihr das nicht ein paar Tage vorher abgeschickt? Liebe DU-Fans und Leser, macht das doch einfach! Traut euch in 2022 einen eigenen Beitrag abzuschicken! Das Teilnehmerformular ist wirklich simpel. Und das einzige, was wir an der DU-Galerie *noch* besser machen können, ist, wenn noch mehr von euch mitmachen!

— Q-Bert

Das DU-Projekt hat mich schon immer begeistert, deswegen war ich von Anfang an als Leser und Autor dabei. Und inzwischen eben auch als einer der Ersteller der Galerien. Es freut mich, zum Erhalt dieser großartigen Rubrik beitragen zu können. Auch wenn es gar nicht mal wenig Arbeit für ein reines Freizeitprojekt ist, ist es mir doch ein Anliegen und Motivation genug, die Galerie in bestmöglicher Qualität möglichst pünktlich auf die Webseite bringen zu können. Zur Erleichterung tragen da natürlich auch meine beiden Mitstreiter bei.

— Ganon

Abschließend bleibt zum DU-Jahr 2021 nur zu sagen: Danke an alle Autoren, die Galerie-Ersteller und natürlich an euch, die Leserinnen und Kommentarschreiber! Sicher wird auch das Jahr 2022 jede Menge „Das spielen unsere User“-Beiträge über „kleine“ und „große“ Titel bieten – je mehr Teilnehmer, desto mehr Vielfalt ...