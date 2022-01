PM: Square Enix - was das Jahr 2022 für euch bereit hält! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

2022 ist da! Ein neues Jahr voller neuer Erfahrungen, neuer Möglichkeiten und - ja - neuer Spiele.

Für Square Enix-Fans wird dies ein besonders aufregendes Jahr werden. 2022 zieht ihr in STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN in eine Schlacht gegen die Dunkelheit, entdeckt im atemberaubenden Forspoken eine vollkommen neue Welt und werdet in Life is Strange Remastered Collection mit ein paar alten Freunden wiedervereint. Und das ist natürlich nur die Spitze unseres diesjährigen Veröffentlichungs-Eisbergs!

Also lasst uns einen gemeinsamen Blick nach vorne werfen auf ein paar der Titel für Konsolen und PC, auf die ihr euch 2022 freuen könnt.

Macht euch bereit für ein Wiedersehen mit Max Caulfield, Chloe Price und Rachel Amber!

Die Life is Strange Remastered Collection umfasst das originale Life is Strange sowie Life is Strange: Before the Storm. Beide Spiele wurden entscheidend verbessert, mit neu gemasterten Charakter- und Umgebungsgrafiken, verbesserter Beleuchtung und mittels Motion-Capturing gestalteten Gesichtsanimationen bei Life is Strange.

Die Fans erwartet ein Gänsehauterlebnis, wenn sie ihre geliebten Spiele in besserer Optik denn je genießen dürfen. Und wenn ihr eines oder beide dieser bahnbrechenden Abenteuer bislang noch nicht gespielt habt, könnt ihr das jetzt auf perfekte Art tun.

Dieses aufregende neue kooperative Spiel wurde in Partnerschaft mit PlatinumGames entwickelt - den Action-Meistern hinter Spielen wie NieR:Automata.

Ihr und eure Freunde übernehmen die Rollen mächtiger Krieger, die als die Wächter bekannt sind und sich im gigantischen Turm zu Babel auf die Suche nach dem großen Vermächtnis machen, das darin schlummert.

Beim Aufstieg werdet ihr in diesem tödlichen Turm mit Horden gefährlicher Gegner konfrontiert - zum Glück seid ihr aber mehr als gut fürs Überleben gerüstet, denn ihr dürft euren Charakter mit bis zu vier Waffen gleichzeitig ausstatten. Es gibt eine riesige Menge von Charakter-Builds, mit denen ihr experimentieren könnt, und es ist unglaublich befriedigend, sich der Herausforderung des Turms zu stellen.

Und natürlich wird alles in einem wundervoll Pinselgrafikstil präsentiert, wodurch jedes Einzelbild wie ein Gemälde aussieht.

Kurz gesagt: Es gibt wirklich nicht viele Spiele, die wie BABYLON’S FALL aussehen oder sich so anfühlen - ihr solltet diesen Titel definitiv auf dem Schirm haben, wenn er am 3. März 2022 erscheint.

Welches beliebte FINAL FANTASY-Wesen würde sich besser als Pate für ein Rennspiel eignen als ein Chocobo?

Das freundlich-flinke Reittier flitzt am 10. März 2022 auf Switch, wo sich liebenswerte Figuren aus den Chocobo- und FINAL FANTASY-Serien versammeln, um an einem Wettrennen teilzunehmen, bei dem ein ultimativer Preis winkt. Nämlich alles, was ihr Herz begehrt!

Mit jeder Menge Modi, einschließlich einer Story und Online-Rennen für bis zu 64 Spieler, ist für Stunden voller Racing-Action auf der Nintendo-Konsole gesorgt.

Team NINJA von KOEI TECMO GAMES präsentieren eine wilde neue Herangehensweise an die FINAL FANTASY-Serie.

Ihr übernehmt die Kontrolle von Jack Garland auf der Mission, die Dunkelheit zu besiegen, die das Land Cornelia bedroht. Ihr erkundet weitläufige Schauplätze voller Monster, Fallen und Geheimnisse. Und ihr wechselt zwischen einer schwindelerregenden Anzahl von Jobs - von Schwertkämpfer bis Magier -, um all die Hindernisse zu überwinden.

Natürlich handelt es sich hier nicht nur um ein fesselndes und herausforderndes Action-Rollenspiel, sondern auch um einen Liebesbrief an die gesamte FINAL FANTASY-Serie. Ihr besucht Schauplätze aus dem originalen FINAL FANTASY I, einschließlich Chaosschrein und Pravoka, sowie einige andere Orte, die bei Fans der Reihe zu nostalgischen Gefühlen führen dürften. Und die Aufmerksamen unter euch dürften ja bereits bei Jacks Nachname stutzig geworden sein…

Hier zeichnet sich ein faszinierendes Spiel ab, das all die brutale Herausforderung und die Individualisierungsmöglichkeiten bietet, die Fans von Action-Rollenspielen so lieben.

Solltet ihr in der Vergangenheit wegen des hohen Schwierigkeitsgrades die Finger von Spielen dieses Genres gelassen haben, dann dürft ihr euch freuen zu hören, dass STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN auch einen „Story“-Schwierigkeitsgrad bietet, bei dem die Stärke von Gegnern und Verbündeten so ausbalanciert ist, dass wirklich jedermann durch das Abenteuer kommt. Kurz gesagt: Hier werdet ihr zum Bestrafer, anstatt selbst bestraft zu werden.

Welche Spielweise ihr auch wählt - wir können’s kaum erwarten, dass ihr ab dem 18. März 2022 Jacks Reise in die Dunkelheit erleben dürft.

Dieses umwerfende neue Action-RPG von Luminous Productions hat für ganz schön Aufregung gesorgt - und das aus gutem Grund.

Ihr spielt als Frey Holland, eine scheinbar normale New Yorkerin, die in die gefährliche und unbekannte Welt Athia geworfen wird. Diese Welt mag wunderschön sein, aber sie ist auch grausam. Sie wird beherrscht von einer Gruppe zerstörerischer und mitleidloser Matriarchinnen, den „Tantas“. Als wäre das noch nicht übel genug hat ein erbarmungsloser Gifthauch namens „der Bruch“ das Land verheert und verdirbt alles, was mit ihm in Berührung kommt.

Frey hat also eine große Aufgabe vor sich, bei der es um nicht weniger geht als die Rettung dieser Welt. Zum Glück ist sie mit mächtiger Magie ausgestattet, dank der sie es mit gefährlichen Gegnern aufnehmen kann und sich in unglaublich geschmeidiger und befriedigender Art durch die Welt bewegt.

Forspoken erscheint am 4. Mai 2022 für PS5 und PC. In Zukunft haben wir natürlich noch viel mehr Infos zu diesem Next-Gen-Exklusivtitel für euch - folgt doch einfach dem Team auf Social Media, um zu den Ersten zu gehören, die mit Neuigkeiten versorgt werden.

One of the all-time great RPGs returns in 2022!

FINAL FANTASY VI wurde mit wunderschönen neuen 2D-Optiken ausgestattet sowie mit Komfortverbesserungen und vielem mehr.

Wenn ihr bereits die anderen Vertreter der Pixel-Remaster-Serie gespielt habt (FINAL FANTASY I bis V sind bereits erhältlich), dann habt ihr bereits eine gute Vorstellung davon, was euch erwartet: Ein liebenswertes Remaster, wundervolle Grafik und ein neu arrangierter Soundtrack, der euch einfach nur umhaut.

Das Spiel erscheint im Februar 2022 und wird einzeln oder als Teil des umfassenden Pixel-Remaster-Bundles erhältlich sein.

Outriders konnte im vergangenen Jahr viele Fans gewinnen, dank seines knackigen Kampfes, dem superflexiblen Skill-System und begehrenswerter Beute. Gegen Jahresende wurde das Spiel sogar noch besser dank des wuchtigen New Horizon-Updates, welches für Verbesserungen bei Endgame, Beute und Individualisierungssystem sorgte.

Aber wir wissen, dass die Fans neue Inhalte wollen, und genau das bekommen sie in diesem Jahr auch. Die Worldslayer-Erweiterung führt euch in die entlegensten Ecken von Enoch, wo euch neue Geschichten, Herausforderungen und Bedrohungen erwarten.

Im Vorfeld der Veröffentlichung werden wir natürlich noch mehr über diese Erweiterung zu erzählen haben - verpasst nichts davon, indem ihr einfach dem Team auf Social Media folgt.

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE ist ein brandneues Rollenspiel, das Science Fiction und Fantasy miteinander verschmilzt. Mit zwei Protagonisten, diversen Verbündeten, einem wundervollen Charakterdesign des bekannten Künstlers Akiman und einem bei dieser Serie ungekannten Freiheitsgrad wird dieser Titel was ziemlich Besonderes werden.

Ihr spielt entweder als Raymond oder Laeticia. Raymond stammt aus einer fortgeschrittenen Zivilisation und ist Captain des Weltraumhandelsschiffs Ydas, während Laeticia die Ritterprinzessin eines Königreiches auf einem unterentwickelten Planeten ist.

Egal, wen ihr wählt - euch erwartet eine wirklich beeindruckende Flexibilität bei der Durchquerung der Welt. Die Charaktere können nicht nur frei in der Gegend herumlaufen, sondern auch fliegen! Erkundet frei die Berge, Täler und Städte dieser Welt!

Das Kampfsystem ist ähnlich geschmeidig, mit rasanten Attacken und Gegnern, die euch zum Ausweichen und Nachdenken über eure Position zwingen.

Leider können wir euch noch keinen genauen Veröffentlichungstermin nennen, aber das Spiel wird auf jeden Fall 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam erscheinen.

Wie ihr sehen könnt - 2022 wird ein echtes Rekordspielejahr. Wir hoffen, dass ihr euch genauso darauf freut wie wir, all diese Titel zu spielen.

Natürlich haben wir in den kommenden 12 Monaten auch diverse Überraschungen für euch auf Lager. Also schaut doch regelmäßig beim Blog vorbei und folgt Square Enix auf Social Media, um keine Ankündigung zu verpassen.