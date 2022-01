Stalker 2: Radioaktiver Shooter auf Dezember 2022 verschoben

PC Xbox X PS5

Wie Entwickler GSC Game World auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels bekannt gegeben hat, wird Stalker 2 - Heart of Chernobyl nicht am 28. April 2022 erscheinen. Den Termin könne das Team nicht einhalten, stattdessen peile man nun den 8. Dezember 2022 als neuen Veröffentlichungszeitpunkt an.

Diese zusätzlichen sieben Monate Entwicklungszeit sind nötig, um unsere Vision umzusetzen und das Spiel im gewünschten Zustand zu veröffentlichen. Stalker 2 ist das größte Projekt in der Geschichte von GSC und es benötigt gründliche Tests und Finalisierungsarbeiten.

So das Statement der Entwickler.