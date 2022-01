Mortal Online 2 erhält letztes EA-Update / Release am 25. Januar

PC

Am 23. November 2021 ist das Online-Rollenspiel Mortal Online 2 in den Early Access gestartet. Wie Entwickler Star Vault nun auf der offiziellen Homepage bekannt gegeben hat, erfolgt der finale Release deutlich schneller, als manch ein Spieler vielleicht vermutet hätte: Bereits ab dem 25. Januar 2022 könnt ihr die Welt Nave in ihrer endgültigen Form erkunden.

Vor dem Ende der Early-Access-Phase haben die Entwickler noch einen letzten Patch veröffentlicht, der Mortal Online 2 auf Version 0.1.13 bringt. Sämtliche Änderungen und Neuerungen findet ihr in den Quellen, nachfolgend haben wir für euch die wichtigsten frischen Features aufgelistet:

Erste Versionen von Haus-Dekorationen

Neues Tagebuch, das sich durch eure Handlungen füllt

In Flüssen kann nun gefischt werden

Zwei neue Troll-Varianten

Neue Domination-Skills

Charakter-Editor wurde überarbeitet

Neuer Rüstungstyp

Neue Bosse

Einen Trailer zum neuen patch findet ihr nachfolgend.