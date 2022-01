PM: Die Top-Downloads im PlayStation Store 2021 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

aber es gibt auch die eine oder andere Überraschung, wie z. B. Among Us, das trotz seiner Veröffentlichung im Dezember Platz 6 in Europa erreicht hat – cool!

Seht euch die vollständigen Charts unten an und lasst uns in den Kommentaren wissen, wo eure Favoriten gelandet sind. Ich wünsche euch ein tolles Jahr!

* Die Produktbezeichnungen können je nach Region variieren.

* Upgrades nicht enthalten.

* Die Produktbezeichnungen können je nach Region variieren.