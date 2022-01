Serious Sam 4: Standalone-Erweiterung Siberian Mayhem angekündigt

PC

Mit Siberian Mayhem stellten Entwickler CroTeam und Publisher Devolver Digital ein neues bleihaltiges Abenteuer für Held Serious Sam Stone vor. Dabei handelt es sich um eine Standalone-Erweiterung zu Serious Sam 4. Siberian Mayhem begann dabei als Projekt aus der Modding-Community rund um Serious Sam. Die Modder schlossen sich als Timelock Studio zusammen und unter der Leitung von Croteam wurde daraus ein offizieller neuer Ableger der Shooter-Reihe.

Wie der Name subtil andeutet, versetzt euch die Ballerorgie in russische Gefilde. Siberian Mayhem bietet fünf Gebiete von einer arktischen Küste über Wälder bis hin zu einer Geisterstadt. Auch neue Waffen, Fahrzeuge und Feinde sind mit von der Partie.

Serious Sam - Syberian Mayhem erscheint bereits am 25. Januar 2022 für PC via Steam Store. Besitzer von Serious Sam 4 sollen dabei Rabatt bei Vorbestellung oder Kauf erhalten.