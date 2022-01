Weihnachtsaktion 2021: Umfrage zur Serienliebe à la Carte [Ergebnis]

Welche Reihe verdient am meisten Liebe?

Update: Die Umfrage ist beendet und der Gewinner steht fest. Die meisten Stimmen gingen an The Elder Scrolls!

Dank eurer Unterstüzung unserer Weihnachtsaktion 2021 strahlen 14 Kugeln sowie ein Herz an unserer handgepixelten Tanne. Dadurch habt ihr auch eine Reihe an Dankeschön-Inhalten finanziert. Dazu gehört eine neue Folge unseres Formats Serien-Liebe. In dieser Video-Reihe wirft stets ein Mitglied der GG-Redaktion den Blick zurück auf eine liebgewonnene Spiele-Serie. Dabei vermischen sich Entwicklungsgeschichte und persönliche Anekdoten.

Schon 16 Ausgaben des Formats zu Serien wie Gothic, Tomb Raider und Dark Souls sind inzwischen erschienen. Nun haben User erstmals mit einer Umfrage direkt in der Hand, welche von drei Spiele-Reihen mit einer Folge Serien-Liebe bedacht werden soll. Jeder Unterstützer der Weihnachtsaktion 2021 kann in der unten stehenden Umfrage bis zum 24.1.2022 die Stimme für den eigenen Wunsch-Kandidaten abgeben.

Diese drei Kult-Serien stehen zur Auswahl: