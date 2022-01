Weihnachtsaktion 2021: Umfrage zur Serienliebe à la Carte

Welche Reihe verdient am meisten Liebe?

Aktion: Weihnachtsaktion 2021 [beendet]

Dank eurer Unterstüzung unserer Weihnachtsaktion 2021 strahlen 14 Kugeln sowie ein Herz an unserer handgepixelten Tanne. Dadurch habt ihr auch eine Reihe an Dankeschön-Inhalten finanziert. Dazu gehört eine neue Folge unseres Formats Serien-Liebe. In dieser Video-Reihe wirft stets ein Mitglied der GG-Redaktion den Blick zurück auf eine liebgewonnene Spiele-Serie. Dabei vermischen sich Entwicklungsgeschichte und persönliche Anekdoten.

Schon 16 Ausgaben des Formatszu Serien wie Gothic, Tomb Raider und Dark Souls sind inzwischen erschienen. Nun haben User erstmals mit einer Umfrage direkt in der Hand, welche von drei Spiele-Reihen mit einer Folge Serien-Liebe bedacht werden soll. Jeder Unterstützer der Weihnachtsaktion 2021 kann in der unten stehenden Umfrage bis zum 24.1.2022 die Stimme für den eigenen Wunsch-Kandidaten abgeben.

Diese drei Kult-Serien stehen zur Auswahl:

Deus Ex : Begründet vom legendären Warren Spector , entführt die Reihe in eine düstere Cyberpunk-Zukunft voller Verschwörungen und spielerischer Freiheiten. Der Blick von den Ambitonen des Erstlings über die enttäuschende Fortsetzung und schließlich das neue Kapitel mit den Prequels von Eidos Montreal verspricht einen wilden Ritt.

: Begründet vom legendären , entführt die Reihe in eine düstere Cyberpunk-Zukunft voller Verschwörungen und spielerischer Freiheiten. Der Blick von den Ambitonen des Erstlings über die enttäuschende Fortsetzung und schließlich das neue Kapitel mit den Prequels von Eidos Montreal verspricht einen wilden Ritt. The Elder Scrolls : Wie viele Fans der Fantasy-Reihe von Bethesda haben wohl je die mittels prozeduraler Generierung gefüllte Welt des Erstlings The Elder Scrolls - Arena erkundet? Die Stars des Rückblicks wären jedoch natürlich die Megahits Morrowind und Oblivion und das Phänomen Skyrim .

: Wie viele Fans der Fantasy-Reihe von Bethesda haben wohl je die mittels prozeduraler Generierung gefüllte Welt des Erstlings erkundet? Die Stars des Rückblicks wären jedoch natürlich die Megahits und und das Phänomen . The Legend of Zelda (3D): Statt alle Abenteuer seit dem ersten Auftritt von Link im Jahr 1986 abzuhandeln, beginnt die geplante Serien-Liebe beim legendären Ocarina of Time für das Nintendo 64 und betrachtet die Nachfolger für die Nintendo-Konsolen, die dem Konzept mehr oder weniger treu blieben, bis Breath of the Wild neue Wege für die 3D-Zeldas beschritt.

Dieser Inhalt ist exklusiv für Spender.