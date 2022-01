Dying Light 2: Techland schlüsselt Spieldauer nach Spielstil auf [U.]

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Update vom 11.01.2022:

Inzwischen meldete sich Techland in einer Pressemitteilung erneut zum Thema Spielzeit von Dying Light 2 - Stay Human. Darin werden die Versprechen zur Dauer des Titels nun nach Spielstil aufgeschlüsselt. So soll ein auf die Hauptgeschichte fokussierter Durchgang rund 20 Stunden in Anspruch nehmen, während zusätzlich das Erledigen aller Nebenquests und anderer Aktivitäten euch 80 Stunden und mehr beschäftigen soll. Als Vergleichswert nennt Techland eine Spieldauer von rund 30 Stunden für Hauptstory und Nebenquests im Vorgänger (auf der Spielzeit-Aggregator-Website HowLongToBeat steht der Mittelwert beim ersten Teil in der Kategorie "Main + Extra" bei 35 Stunden).

Die Pressemitteilung erscheint infolge eines offiziellen Tweets, in dem es hieß, es brauche 500 Stunden, um Dying Light 2 komplett zu erleben. Auch auf diesen Wert nahm Techland erneut Bezug: Laut interner Quality-Assurance-Tests seien rund 500 Stunden nötig, um alles im Spiel zu erleben. Damit ist wortwörtlich alles gemeint: Jede Ecke der Welt und jeder Dialog, jedes mögliche Ende, alle Sammelobjekte sowie jedes Easter Egg.

News vom 10.01.2022:

Auf Twitter wollte Entwickler Techland den Umfang des kommenden Open-World-Action-Titels Dying Light 2 - Stay Human damit anpreisen, dass es fast genau so viel Zeit brauche, zu Fuß von Warschau nach Madrid zu laufen (534 Stunden), wie alles in Dying Light 2 zu erleben (500 Stunden). Die Infografik verkürzte das zusätzlich auf "500 hours to complete the game" (500 Stunden, um das Spiel vollständig zu beenden). Bei diversen Usern auf Twitter führte das zu Fragezeichen über den Köpfen oder Unkenrufen, dass die Spielerfahrung des Zombie-Spiels mit Parcours-Elementen durch Grind-Nebenquests gestreckt werde.

Der Twitter-Account zum Titel antwortete erst auf einzelne Kommentare und legte darauf einen Update-Tweet nach und gab an, dass sich die 500 Stunden daraus ergäben, wenn der Spieler jede Ecke der Welt erkunden und alle möglichen Enden der Geschichte sehen will – hierbei wird wohl auch die Zeit für das mehrmalige Spielen der ganzen Kampagne eingerechnet sein. Für einen Durchlauf der Story und aller Nebenmissionen sollten Spieler dagegen 70 bis 80 Stunden einplanen.

Dying Light 2 erscheint am 4. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und als Cloud-Version für Nintendo Switch. In Deutschland wird dabei nur eine digitale Version von Dying Light 2 verkauft werden, die insoweit für den hiesigen Markt angepasst sein soll, dass sich menschliche Feinde nicht mehr verstümmeln lassen und auch neutrale NPCs nicht durch den Spieler getötet werden können.