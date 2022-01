PM: Die PlayStation Store Top Downloads von Dezember 2021 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Jeder weiß, dass die Feiertage eine perfekte Zeit sind, um eure Spielebibliothek zu erweitern und einzutauchen. Die Charts sind für die Top-Downloads im Dezember 2021 verfügbar, also werfen wir einen Blick darauf, was PlayStation-Besitzer im letzten Monat gespielt haben.

Die Feiertage sind anscheinend auch die perfekte Zeit, um sich mit Freunden und Familie auf Science-Fiction-Hijinks einzulassen. Das versteckte Identitätschaos von Among Us ist im Dezember in allen Regionen und PS4/PS5 der Spitzenreiter, gefolgt von einer Reihe hochwertiger Titel. Wo ist euer Lieblingsspiel auf der Liste gelandet?

*Die Produktbezeichnungen können je nach Region variieren.

**Upgrades nicht enthalten

