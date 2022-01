Sega überdenkt NFT-Pläne

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In der jüngeren Vergangenheit gewann das Thema der NFTs (Non-fungible Tokens) einiges an Aufmerksamkeit. Waren 2021 zunächst vereinzelt Spieleschaffende und Publisher aufgefallen, die NFT-Projekte anschoben, gab es Ende des Jahres eine geballte Welle an Meldungen von Legacy von Peter Molyneux bis hin zu Ubisoft. Auch im Jahr 2022 gab es direkt NFT-News in der Spielebranche mit Konamis Versteigerung von NFT-Artworks der klassischen Castlevania-Spiele. Allerdings reagierten die Spieler-Communities in diversen Fällen äußerst negativ, weswegen beispielsweise Stalker 2-Entwickler GSC Gameworld alle NFT-Pläne schnell wieder auf Eis legte.

Ebenfalls im letzten Jahr hatte Sega in den japanischen sozialen Medien angekündigt, NFTs verkaufen zu wollen. Bei einem Mangament Meeting Ende 2021, an dem Segas CEO Haruki Satomi, CFO Koichi Fukazawa und COO Yukio Sugino Fragen beantworteten, erkundigte sich eine Frage nach den Plänen im "P2E" (Pay-to-Earn) genannten Geschäftsbereich. Dabei zeigte sich die Chef-Etage von Sega weiter interessiert an NFTs, wenn auch zurückhaltender: