PM: Januar-Angebote: Spiele unter 20 Euro? Her damit! (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Richtig coole Spiele müssen nicht viel Geld kosten, wenn sie Teil unserer Januar-Angebote sind. Ihr wollt Beweise? Dann lest euch unbedingt diesen Blogpost durch, denn wir haben fünf richtig coole Games für euch herausgesucht, die ihr unbedingt ausprobieren solltet. Wir haben unter anderem Horror, Koop und bunte Blumen im Gepäck.

Die .hack-Spiele (und der Anime) sind echte Klassiker und eher unbekannte Perlen der Videospielwelt. In .hack//G.U. Last Recode taucht ihr in der virtuellen Haut von Haseo in “The World” ein. In diesem MMORPG im Spiel werdet ihr zum Helden eurer eigenen Geschichte, geht auf Jagd nach Kills und versucht die Welt, oder zumindest einen kleinen Teil davon, zu retten. Solltet ihr Neueinsteiger der .hack-Reihe sein, bietet euch das Spiel so genanntes Terminal Disc Material, über das ihr mehr zum Franchise und andere Spiele der Reihe erfahren könnt.

.hack//G.U. Last Recode

49,99 Euro 7,99 Euro

Es wird bunt! So pink habt ihr das Far Cry-Franchise nämlich noch nie gesehen. Nach einer Katastrophe hat sich die Natur fast unberührt von Menschen die Welt zurückerobert. So ziemlich alles in Hope County ist überwuchert von Pflanzen, die schöner kaum blühen könnten. Außerdem werdet ihr auf viele wilde Tiere treffen! Doch so idyllisch, wie es anfangs scheint, ist eure Welt nicht: Ihr müsst aus den Überresten der einst modernen Welt eure Waffen nun selbst zusammenbasteln, um gegen die Highwaymen zu bestehen. Angeführt werden sie von brutalen Schwestern, die gemeinsam mit ihrer Truppe das Land plündern.

Far Cry New Dawn

44,99 Euro 13,49 Euro

Spiritfarer geht tief ins Herz. Als Fährmann für die Seelen von Verstorbenen ist es eure Aufgabe, ein Boot zu bauen und damit zu reisen. Doch ihr seid nicht nur mit der Fahrt beschäftigt: Es gilt Felder anzubauen, zu fischen und Minen zu erkunden. Damit habt ihr allerhand zutun! In dem wunderschön gestalteten Management-Spiel trefft ihr dabei immer wieder auf Geister, deren Wünsche erfüllt und Probleme gelöst werden wollen, denn vorher können sie nicht ins Jenseits entschwinden. Spiritfarer verfügt sogar über einen Mehrspielermodus, bei dem ein Spieler die Rolle der Katze an Bord übernimmt.

Spiritfarer

24,99 Euro 12,49 Euro

Sind sie nicht süß? Die kleinen Kiwis (die Vogelart, nicht die Frucht) sind die Stars des putzigen Koop-Games, das ihr für unter 20 Euro in den Januar-Angeboten schnappen könnt. Als Teil der Belegschaft einer Postfiliale müsst ihr den Laden am Laufen halten. Das Stempeln und ablegen von Dokumenten ist da erst der Anfang! Vor allem im Laufe der Zeit werden die Aufgaben immer komplexer und ihr werdet schon bald den Wald vor Lauter Kiwi-Gewusel nicht mehr sehen.

KeyWe

24,99 Euro 18,74 Euro

Ihr habt Lust auf Horror, der euch das Blut in den Adern erst gefrieren und danach rauschen lässt? Dann solltet ihr euch The Evil Within 2 ansehen. Nachdem ihr in der Haut von Polizist Sebastian Castellanos schon das Schlimmste erlebt habt, gibt es Licht am Ende des Tunnels: Könnte eure Tochter doch noch leben? Auch in diesem Teil taucht ihr mithilfe des STEM in eine Welt ein, in der Realität und Vorstellungskraft zu verschmelzen scheinen. Verstörende Begegnungen werden euch den Verstand rauben und euch alles abverlangen. Werdet ihr es heil überstehen?

The Evil Within 2

39,99 Euro 7,99 Euro