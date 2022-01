Awesome Games Done Quick Online 2022: Spielespeedrun-Marathon gestartet

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Traditionell findet Anfang des Jahres der Spielespeedrun-Spendenmarathon Awesome Games Done Quick (AGDQ) statt. Noch bis zum nächsten Sonntag, den 16. Januar 2022, zeigen Speedrunner aus aller Welt in den verschiedensten Titeln ihr Können und jagen nach Bestzeiten. Aufgrund der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie findet AGDQ 2022 wie im letzten Jahr als live-kommentiertes Online-Only-Event ohne Publikum statt. Die Spendenerlöse gehen an die Prevent Cancer Foundation, während AGDQ 2021 kamen über 2,7 Millionen US-Dollar an Spenden zusammen. Verfolgen könnt ihr die Speedruns auf der offiziellen Webseite oder Twitch, wo es auch einen deutsch kommentierten Restream von Germench gibt.

Den kompletten Zeitplan mit allen Spielen und Speedrunnern findet ihr unter diesem Link. Unter den zahlreichen Titeln, bei denen vor allem Klassiker im Vordergrund stehen und diverse Speedrun-Kategorien vertreten sind, finden sich in diesem Jahr unter anderem Deathloop (Any%, PC), Ratchet & Clank - Rift Apart (NewGame+, PS5), Returnal (Fresh File Any%, PS5), It Takes Two (Any%, PC), Psychonauts 2 (Any%, PC), The Legend of Zelda - A Link to the Past (All Bosses, SNES), Tetris - The Grand Master (GM Race, Arcade), Dark Souls (All Bosses Race, PC) und Sekiro - Shadows Die Twice (Blindfolded Any%, PC). Falls ihr euren Wunschtitel verpasst habt, könnt ihr alle Speedruns später im YouTube-Archiv nachholen.