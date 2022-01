Return of the Amazon Queen: Erstes Teaser-Video veröffentlicht

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie Ende letzten Jahres angekündigt, meldet sich Entwickler John Passfield nun mit einem ersten Teaser-Trailer zur Fortsetzung von Flight of the Amazon Queen zurück. Das Video zum Return of the Amazon Queen betitelten Nachfolger des 1995er Point-and-Click-Adventures findet ihr am Ende dieser News.

Die offizielle Homepage des Spiels ist mittlerweile ebenfalls online, im ersten Beitrag des dazugehörigen Blogs schreibt Passfield:

Die Idee für Return of the Amazon Queen gibt es schon seit der Veröffentlichung des Originalspiels im Jahr 1995, aber aus verschiedenen Gründen wurde das Spiel nie realisiert. Aber jetzt ist die Zeit reif für eine Fortsetzung! Dank des digitalen Vertriebs über Steam, GOG.com und andere - sowie der Fülle an erstaunlichen Entwicklungswerkzeugen - machen Pete Mullins und ich uns auf den Weg, ein Abenteuer zu erschaffen. Wir entwickeln ein völlig neues Spiel für das moderne Adventure-Publikum und behalten dabei die Dinge bei, die man am Original liebt. Was wirklich aufregend ist, ist, dass wir es in Unity mit PowerQuest von Dave (David Lloyd) von PowerHoof entwickeln. Ich werde in späteren Einträgen mehr darüber erzählen.

Abschließend erklärt er, dass die Entwicklung gerade am Anfang steht und noch ein langer Weg vor ihnen liegt.