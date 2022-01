CES 2022: Asus zeigt SFX-L Netzteil "ROG Loki" mit bis zu 1200 Watt

PC

Unter dem Label "ROG" stellt Asus bereits seit längerem seine Hardware in der edelsten und üppigsten Ausstattungsvarianten vor. Nur hat Asus zur CES 2022 eine neue Netzteil-Serie vorgestellt. Das Asus ROG Loki ist ein SFX-L-Netzteil und wird mit einer Leistung von 750, 850, 1000 und 1.200 Watt und mit 80 Plus Platinum Zertifikat auf den Markt kommen. Das Netzteil unterstützt PCIe 5.0 und besitzt so den neuen 16-pin PCIe-Stecker mit dem je Stecker bis zu 600 W zu modernen Grafikkarten geliefert werden können. Die bald verfügbare EVGA GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N besitzt von diesen Anschlüssen sogar gleich zwei.

Im Gegensatz zu den am meisten verbreiteten ATX-Netzteilen, die in der Regel in Midi-Tower und Big-Tower zum Einsatz kommen, werden SFX-L-Netzteile insbesondere für SFF-Gehäusen ( (Small Form Factor) z.B. Mini-ITX- oder Nano-ITX-Systemen benutzt. Mini-ITX-System benutzen ein Mainboard-Format von 170 x 170 mm² und sind somit nur ca. 40 % so groß wie ein ATX-Mainboard.

Das ROG Loki ist ein voll modulares Netzteil d.h. alle nicht benötigten Kabel können abgesteckt werden. Gekühlt wird das Netzteil von einem 120 mm ARGB-Lüfter. Das Netzteil wird eine Garantie von 10 Jahren besitzen, wobei die Garantie auf die RGB-LEDs auf 3 Jahre beschränkt ist.