Rainbow Six Extraction: Systemanforderungen bekannt gegeben

Knapp zwei Wochen vor Release von Rainbox Six Extraction (zur Preview+) hat Ubisoft die PC-Systemanforderungen für ihren neuen Koop-Shooter bekannt gegeben. Dabei haben sie vier verschiedene Einstellungen angegeben. In allen Fällen werden mindestens 85 GB Festplattenspeicher sowie ein Windows 10-64-Bit Betriebssystem benötigt. Für die höheren Einstellungen empfiehlt Ubisoft sogar Windows 11 und für die 4K-Auflösung zusätzliche 9 GB Festplattenspeicher für das HD-Texturen-Paket.

In FullHD (1080p) mit niedrigen Details soll laut Ubisoft eine Intel Core i5 der 4. Generation genügen oder ein Ryzen 3 der 1. Generation. Ebenfalls soll eine circa sieben Jahre alte Grafikkarte mit 4 GB VRAM ausreichen sowie 8 GB Arbeitsspeicher im Dual-Channel. Für hohe Details in FullHD muss bereits ein Intel Core i7 der 4. Generation und Ryzen 5 1600 vorhanden sein, die Anforderungen an den Arbeitsspeicher bleiben aber gleich. Bei den Grafikkarten wird eine AMD RX 580 oder GTX 1660 vorausgesetzt.

In der WQHD-Auflösung (1440p) mit hohen Details steigen die Anforderungen an die CPU an, so dass ein Ryzen 5 2600X oder ein Intel Core i5-8400 benötigt wird sowie 16 GB Arbeitsspeicher, außerdem eine Grafikkarten der vorletzten Generation (Geforce RTX 2060 6GB oder Radeon RX 5600 XT 6GB).

Für die höchsten Einstellungen in 4K (2160px) benötigt der Rechner bereits eine aktuelle Oberklasse-Grafikkarte wie Nvidia Geforce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT. Die Anforderungen an die CPU sind moderater, hier reichen drei bis vier Jahre alte Intel i9-9900K oder AMD Ryzen 7 3700X-Prozessoren. Alle Details findet ihr in der folgenden Tabelle:



Niedrig (1080p) Hoch (1080p) Hoch (1440p) Ultra (4K) CPU Intel i5-4460

AMD Ryzen 3 1200 Intel i7-4790

AMD Ryzen 5 1600 Intel i5-8400

AMD Ryzen 5 2600X Intel i9-9900K

AMD Ryzen 7 3700X Grafikkarte Nvidia Geforce GTX 960 4GB

AMD RX 560 4GB Nvidia Geforce GTX 1660 6GB

AMD RX 580 8GB Nvidia Geforce RTX 2060 6GB

AMD RX 5600XT 6GB Nvidia Geforce RTX 3080 10GB

AMD RX 6800XT 16GB RAM 8 GB (Dual-Channel) 8 GB (Dual-Channel) 16 GB (Dual-Channel) 16 GB (Dual-Channel) Betriebssystem Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Speicherplatz 85 GB 85 GB 85 GB 85 GB (+9GB HD Texturen)

Neben den Hardware-Anforderungen verriet Ubsioft auch, welche Features das Spiel unterstützt. So wird der Support von Nvidia DLSS und Reflex sowie die Vulkan API angegeben. Mehrere Monitore werden genauso unterstützt wie Widescreen-Monitore (21:9, 32:9), außerdem wird eine unbegrenzte Bildrate beworben.

Rainbow Six Extraction erscheint am 20. Januar 2022 für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X/S.