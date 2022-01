Konami versteigert Castlevania-NFTs

PC Switch XOne PS4 Wii WiiU 3DS andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Über die Ambitionen einiger Unternehmen in der Spielebranche, sich inner- und außerhalb ihrer Spiele mit Kryptowährungen und sogenannten NFTs (Non-Fungible-Tokens) zu beschäftigen, haben wir bereits berichtet. So im Fall von Peter Molyneuxs Legacy oder GSC Game Worlds Stalker 2. Auch unsere letzten Wochenend-Lesetipps hatten unter anderem das Thema zur Auswahl. Dort findet ihr übrigens den sehr informativ aufbereiteten Artikel von Karsten Scholz, den er für buffed.de geschrieben hat, falls ihr euch näher mit dem Thema Kryptowährung, Blockchain und NFT befassen wollt oder erst gar nicht so genau wisst, worum es sich überhaupt handelt.

Für Aufsehen sorgte nun die gestrige Ankündigung von Konami, 14 speziell ausgesuchte, aufbereitete und somit "einzigartige" Inhalte aus der 2D-Castlevania-Reihe als NFTs unter den virtuellen Hammer bringen zu wollen. Zwischen dem 12. und 15. Januar 2022 sollen drei besondere Artworks, fünf Musikstücke samt ikonischer Ingameszenen und sechs ausgewählte Videosequenzen (beispielsweise Bosskämpfe) aus unterschiedlichen Castlevania-Titeln, die laut Konami besonders in Erinnerung geblieben sind, gegen Kryptowährungen online versteigert werden.

Zum Verkauf stehen folgende Inhalte:

Auf der offiziellen Website von Konami stehen alle Informationen, wie ihr bei Interesse an die NFTs kommt. Voraussetzung ist natürlich ein Account und ein entsprechendes Soft- oder Hardware-Wallet für Kryptowährungen. Abgewickelt wird die Auktion von der NFT-Verkaufsplattform OpenSea. Die gewählte Kryptowährung ist Ethereum. Die genauen Uhrzeiten der verschiedenen Auktionen könnt ihr ebenfalls der Website entnehmen. Der Höchstbietende erhält die NFTs, die durch die Blockchain abgesichert und als Unikat nachvollziehbar ausgewiesen werden.

Anhand der Zahl und der Art der NFT-Inhalte sieht es ganz nach einem Krypto-Testballon von Konami aus, um den Markt und das Interesse der Gamerschaft auszuloten. Auch andere und größere Hersteller wie beispielsweise Ubisoft oder Square Enix haben sich zuletzt mit dem Angebot diverser Krypto-Contents beschäftigt. Allein die Ankündigung der Aufnahme von NFTs und Blockchain-Technologie in das Portfolio hat den Aktienkurs von Square Enix in die Höhe schnellen lassen. Wie die Entwicklung diesbezüglich in der Branche weitergeht, muss abgewartet werden, wobei die Tendenz eindeutig zu mehr Angeboten und Inhalten zu weisen scheint.