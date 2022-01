PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 10. bis 14. Januar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Super Sami Roll

Optimiert für Xbox Series X|S – Der bösartige Albert VII hat Samis Freundin Vera gefangen genommen und nur Du kannst ihm helfen, sie zu befreien! Es wird jedoch nicht einfach – nur durch geschicktes Rollen, Schwingen und Springen navigierst Du Dich erfolgreich durch die farbenfrohe 3D-Welt, um der Rettung Deiner Freundin näherzukommen.

Demoniaca: Everlasting Night

Demoniaca ist ein düsteres Sidescrolling-Abenteuer voller gefährlicher und bedrohlicher Level im Metroidvania-Stil. Im Zuge Deines Aufstiegs am schrecklichen und verdorbenenTurm von Babel deckst Du viele düstere Geheimnisse auf, forderst mächtige Fürsten heraus und kämpfst Dich durch Horden ihrer Lakaien.

The Anacrusis (Game Preview)

Xbox Game Pass / PC Game Pass – The Anacrusis ist ein kooperativer First Person-Shooter für bis zu vier Spieler*innen, der auf einem gestrandeten Raumkreuzer am Rande des erforschten Universums spielt. Schließe Dich mit Deinen Freund*innen zusammen und stelle Dich den dynamischen Kämpfen gegen feindselige Alien-Horden, die endloses Wiederholungspotenzial bieten.

Mushroom Wars 2

In Mushroom Wars 2 stürzen sich verfeindete Pilzstämme in kurze aber umso intensivere RTS-Schlachten. Die Kunst der Pilz-Kriegsführung ist einfach zu beherrschen – dank intuitiver Bedienung und leicht verständlicher Regeln. Doch um der oder die ruhmreiche Anführer*in der Pilze zu werden, brauchst Du schnelle Reflexe, einen Sinn für Strategie und die Fähigkeit, Tausende von Einheiten auf einmal zu überblicken.

Sense – A Cyberpunk Ghost Story

Sense – A Cyberpunk Ghost Story ist inspiriert von klassischen Abenteuern des Horror-Genres. Der Grusel kriecht dabei ganz langsam in Dein Bewusstsein und verlässt sich nicht auf klassische Jumpscares. Eine junge Frau namens Mei Lin Mak wird im Neo Hong Kong des Jahres 2083 in einen Strudel übernatürlichen Grauens hineingezogen. Denn unter den Neonlichtern des futuristischen Stadtbildes verbirgt sich ein blutiges Geheimnis, das die Traditionen der chinesischen Folklore und die fortgeschrittene Technologie des Cyberpunks gekonnt verbindet.

Spelunky 2

Xbox Game Pass / PC Game Pass – In diesem herausfordernden Roguelike-Plattformer schaufelst Du Dir Deinen Weg durch zufällig generierte Höhlen und Ruinen. Auf Deinen Streifzügen musst Du jede Menge Kreativität beweisen, denn die Art und Weise Deines Vorgehens beeinflusst Deine Geschichte in jedem einzelnen Durchgang.

Aery – Dreamscape

In Aery – Dreamscape schlüpfst Du in die Rolle eines vogelartigen Geistes, der in die Gedanken anderer eintauchen kann, um Gedanken, Geheimnisse und Wünsche zu erkunden. Hier lässt Du Dich von den Luftströmen treiben, gleitest mühelos über atmosphärische Landschaften hinweg und genießt eine entspannte Reise.

Battle Brothers

Battle Brothers ist ein rundenbasiertes Taktikspiel, in dem Du die Kontrolle über eine Söldnertruppe in einer rauen und düsteren Fantasywelt übernimmst. Du entscheidest, welche Aufträge Du annimmst, welche Rekruten Du anheuerst, welche Gegner Du bekämpfst und wie Du Deine Söldner trainierst. Die prozedural generierte Weltkarte sorgt dabei für immer neue Herausforderungen.

Kansei: The Second Turn HD

Ein Teenager mit der Fähigkeit, den Tod eines berührten Leichnams erneut zu erleben, wird in einen weiteren Mordfall verwickelt, als der Besitzer eines bekannten Unternehmens unter rätselhaften Umständen stirbt. Dieses Mal ist er jedoch gezwungen, sich mit einer Gruppe mysteriöser Charaktere zusammenzutun, deren Fähigkeiten genauso außergewöhnlich sind wie seine eigenen. Aber Vorsicht ist geboten: Die neuen Kamerad*innen könnten noch gefährlicher sein, als der gejagte Mörder…

Operation Zeta

Operation Zeta ist ein außerirdisches Weltraum-Abenteuer voller schwerkraftbasierter Action. Als die große Schlacht mit dem Codenamen Operation Zeta verloren ist, bleibst Du in den Trümmern Deines Raumschiffs zurück. Um zu überleben, musst Du schnell reagieren und die benötigten Teile zur Reparatur Deines Schiffs sammeln. Denn nur, wenn Du Deine Transportgelegenheit reparierst, neue Kontakte knüpfst und die Kriegszone rechtzeitig verlässt, entkommst Du dem tödlichen Weltraum-Laser des Feindes.