PM: Findet euer nächstes Lieblingspiel mit unserem Januar-Angebote-Quiz (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Gaming-Jahr 2021 hielt einige Knaller für euch bereit! Wir denken da an Returnal, das euch im Rouge-Like-Stil auf einen fremden Planeten voller Gefahren geschickt hat. Oder an so manchen Multiplayer-Spaß. Die Auswahl an coolen Games aus 2021 ist groß. Noch größer ist die Liste der Games, die wir in den Januar-Angeboten knallhart für euch reduziert haben!

Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Was solltet ihr als Nächstes spielen? Da unsere Community mindestens genauso bunt ist wie die Spieleauswahl der Januar-Angebote, haben wir etwas für euch vorbereitet.