Police Quest: Hobby-Entwickler zeigt Sierra-Klassiker in 3D-Tech-Demo

Der Entwickler Mausimus hat kürzlich via Twitter eine für Sierra-Adventure-Freunde interessante technische Spielerei veröffentlicht. In der Tech-Demo zeigt er Sonny Bonds, den Protagonisten aus Police Quest - In Pursuit of the Death Angel, wie er sich mittels Voxel-Technologie durch sein Pixel-Polizei-Revier bewegt, das dabei einen ungewohnten räumlichen Eindruck hinterlässt. Ob aus dieser neuen Engine tatsächlich auch ein fertiges Spiel entstehen wird, steht allerdings noch nicht fest. Das dazugehörige Video findet ihr unter dieser News.

Ein weiteres interessantes Projekt des Entwicklers ist die Möglichkeit, ScummVM-Spiele mit Spracherkennung zu spielen. Eine Demonstration, die er ebenfalls mit Police Quest durchgeführt hat, könnt ihr euch bei Youtube ansehen.