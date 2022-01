E3 2022 wieder nur als digitale Messe // Summer Game Fest kehrt zurück

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem die Electronic Entertainment Expo (E3) 2019 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde und im letzten Jahr als digitales Event stattfand, hofften die Veranstalter dieses Jahr auf Besserung. Nun hat die Entertainment Software Association(ESA) bekannt gegeben, dass die E3 auch 2022 wieder nur in rein digitaler Form stattfinden wird:

Aufgrund der anhaltenden Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit COVID-19 und der möglichen Auswirkungen auf die Sicherheit von Ausstellern sowie Teilnehmern wird die E3 2022 nicht vor Ort stattfinden. Wir sind weiterhin unglaublich gespannt auf die Zukunft der E3 und freuen uns darauf, bald weitere Details bekannt zu geben.

Einen konkreten Termin hat die ESA noch nicht genannt, in der Regel findet die Messe im Juni statt. Die E3 2021 (Eventseite auf Gamersglobal) fand vom 12. bis 15 Juni in Form mehrerer Live-Streams und Online-Pressekonferenzen statt, bei denen Publisher wie Microsoft, Nintendo und Ubisoft Spiele und Neuankündigungen präsentierten. Mit Sony und Electronic Arts fehlten allerdings zum wiederholten Mal auch zwei große Namen, die ihre Titel in eigenen, unabhängigen Veranstaltungen im Laufe des Jahres zeigten. Auch die digitale Präsentation mit zahlreichen einzelnen, teils langatmigen Streams ohne viel Inhalte sorgte bei den Fans für Kritik.

Fast zeitgleich mit der ESA-Ankündigung twitterte Geoff Keighley, dass das Summer Game Fest, für das er die Veröffentlichungsveranstaltung organisiert und moderiert, auch 2022 zurückkehren wird. Im Rahmen des Summer Game Fests gab es im Laufe des Sommers ebenfalls mehrere Online-Events und Streams diverser Spielepartner.