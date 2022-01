Fussball Manager 14: Neues Userfile "Fussball Manager 2022" erschienen

PC

Seit 2002 kümmerte sich Gerald Köhler, heute mit We are Football beschäftigt, um die Fussball Manager Reihe für Electronic Arts. Der letzte Titel, Fussball Manager 14, ist 2013 erschienen und enttäuschte die Fans. Die letzte Version war sowieso eher ein Datenbank-Update als eine Weiterentwicklung. Aufgrund der schwindenden Verkaufszahlen und der nötigen Investition in eine neue Engine beschloss Electronic Arts die Einstampfung der Reihe.

Es war jedoch nicht das Ende für Manager Fans. Einige Communitys arbeiteten fleißig am Editor des Fussballmanagers. So wurden immer wieder Patches veröffentlicht. Dieses Jahr ist es wieder soweit. Das neue Userfile mit dem Namen "Fussball Manager 2022" ist seit dem 29.12.2021 verfügbar. So könnt ihr über FM-Zocker.de den Megapatch sowie zusätzliche Inhalte herunterladen und installieren.

Es erwarten euch 124 spielbare Länder, über 230.000 Originalspieler und bis zu 420 Stadien. Zudem gibt es viele weitere Features. Etwa die europäischen Wettbewerbe Uefa Champions League, Europa League und die Conference League. Die 3D Partien sind im jeweiligen Pokal mit den Original Wappen passend gestaltet. Außerdem könnt ihr nun den Dark Mode im Menü aktivieren. Die Userfiles sind auch mit dem Fussball Manager 13 kompatibel.