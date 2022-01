Rainbow Six Extraction zum Launch im Game Pass / Ubisoft+ kommt für Xbox

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Rainbow Six Extraction ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das kürzlich veröffentlichte Game-Pass-Lineup für Januar bekommt Ende des Monats einen weiteren prominenten Zugang. Mit Rainbow Six Extraction wird der neueste Ableger von Ubisofts Taktik-Shooter-Reihe zeitgleich mit dem offiziellen Release am 20. Januar 2022 auch als Teil von Xbox Game Pass, PC Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein. In dem taktischen, kooperativen PvE-Shooter für ein bis drei Spieler müsst ihr in den Kampf gegen einen aggressiven Parasiten ziehen.

Außerdem kündigte Chris Early, Senior Vice President of Strategic Partnerships and Business Development bei Ubisoft, an, dass dies nur der Anfang der Partnerschaft mit Xbox sei. Ubisoft wird in Zukunft den eigenen Abodienst Ubisoft+, der bislang nur für PC sowie mit Cloud-Streaming über Stadia und Amazon Luna verfügbar ist, auch auf Xbox anbieten. Damit werden "Xbox-Besitzer den vollen Umfang der Ubisoft+ Spielebibliothek, einschließlich Neuerscheinungen, auf ihren Konsolen genießen können."