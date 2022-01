PM: Rainbow Six Extraction erscheint direkt zum Release im Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Operator von Rainbow Six stehen in Rainbow Six Extraction ihrer größten Herausforderung gegenüber – doch sie haben Deine Unterstützung! Wenn Rainbow Six Extraction zum Release auf Xbox One, Xbox Series X|S, und PC erscheint, wird es auch direkt Teil des Xbox Game Pass! So kannst du dich Du Dich pünktlich zum Start mit allen anderen Operatorn in den Kampf gegen eine sich ständig weiterentwickelnde Alien-Bedrohung stürzen – und das auf Konsole, PC und im Xbox Game Pass Ultimate via Cloud Gaming.

Mit der Veröffentlichung von Rainbow Six Extraction am 20. Januar 2022 erlebst Du das nächste Kapitel des beliebten Koop-Franchises und stürzt Dich in einen dynamischen Konflikt epischen Ausmaßes. Stelle Dich allein oder gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spieler*innen den herausfordernden Gefechten und schlage die unvorhersehbaren Angriffe der Außerirdischen zurück. Rainbow Six Extraction ist ein taktischer First Person-Shooter, der den zahllosen Fans des Rainbow Six-Universums ein völlig neues, teambasiertes PvE-Erlebnis bietet.

Das ist aber noch nicht alles! Ab dem 20. Januar ist Rainbow Six Siege Teil des PC Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate, so dass Mitglieder das Franchise jetzt auch auf PC erleben können. Da Rainbow Six Siege für Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder auf Konsole und via Cloud bereits verfügbar ist, haben Fans die Möglichkeit, ihre taktischen Shooter-Fähigkeiten aufzufrischen, während sie auf die Veröffentlichung von Rainbow Six Extraction warten. Spieler*innen, die sowohl Siege als auch Extraction spielen, erhalten außerdem epische Ausrüstung als Teil des United Front Bundles.

Und es gibt noch mehr freudige Nachrichten: Vereint in dem Bestreben, fantastische Spiele möglichst vielen Spieler*innen zugänglich zu machen, kündigt Ubisoft an, dass ihr Service Ubisoft+ zukünftig auch auf Xbox-Konsolen verfügbar sein wird. So hast Du die Möglichkeit, in noch mehr fantastische Spielwelten auf Xbox einzutauchen.

Rainbow Six Extraction ist ab sofort im Microsoft Store oder bei Deinem lokalen Einzelhändler vorbestellbar und ab dem 20. Januar im Store und als Teil des Xbox Game Pass verfügbar. Trainiere Deine Treffsicherheit ab sofort mit Rainbow Six Siege, das bereits jetzt via Xbox Game Pass und ab dem 20. Januar 2022 via PC Game Pass erhältlich ist.