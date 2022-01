PM: Schnappt euch diese Sale-Kracher zum Jahresbeginn! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Jahr hat gerade erst begonnen und wir überlegen schon wieder, was wir wohl 2022 alles spielen werden. Bis es soweit ist und die ersten großes Games erscheinen, vertreiben wir uns die Zeit mit einigen Spielen der Januar-Angebote. Ihr auch?

Wenn ihr euch bisher noch nicht entscheiden konntet, haben wir heute ein paar top Highlights im Gepäck, mit denen die Zeit im Flug vergeht.

Ein Pferd, ein Bart und ein Cowboyhut: Die perfekte Ausrüstung für viele Nächte im Wilden Westen. Allerdings habt ihr kein allzu ruhiges Leben, denn ihr seid mit den Outlaws der Van-der-Linde-Gang auf der Flucht vor Kopfgeldjägern und anderen, die euch tot sehen wollen. Also müsst ihr ständig in Bewegung sein, eure Feinde mit dem Revolver zur Strecke bringen und ab und an einen Abstecher in die Saloons der Stadt unternehmen. Neben actionreichen Kämpfen könnt ihr euch in Read Dead Redemption 2 zudem auf eine packende Geschichte freuen, in der ihr euch zwischen den eigenen Idealen und euren Freunden entscheiden müsst.

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition

99,99 Euro 29,99 Euro

Mord ist eure virtuelle Passion? Dann seid ihr bei Hitman 3 genau richtig, den Agent 47 macht mal wieder das, was er am besten kann: töten. Und verkleiden. Und sich in Schränken verstecken. In der Haut des berühmten Auftragsmörders reist ihr in diesem Teil um die Welt. Auf Wolkenkratzern in Dubai fallen so manche Bösewichte tief und in den verwinkelten Gärten rund um das Anwesen in Dartmoor stürzt so manches Opfer in einen Graben und steht nie wieder auf. Ups.

Die riesigen Level bieten euch jeweils zahlreiche Möglichkeiten, um die Zielpersonen zu eliminieren. Tötet sie mit einer Pistole, lasst Golfbälle explodieren oder ein Familienfoto zur Trauerfeier werden: Die Möglichkeiten sind gefühlt endlos und mit jedem neuen Run werdet ihr weitere Möglichkeiten entdecken, die Ziele auszulöschen.

Hitman 3

69,99 Euro 27,99 Euro

Das ist nichts für schwache Nerven! Demon’s Souls lässt sich in die Sparte der Soul’s-like Games einordnen und lehrt euch vor allem eine Sache: Der Tod ist noch lange nicht das Ende! Aufstehen, Staub abklopfen und es geht wieder von vorne los. In dem aufwendigen Remake erlebt ihr die Geschichte vom Original nicht nur optisch aufpoliert, sondern rundum erweitert und verbessert. Werdet zum gestochen scharfen Dämonentöter und meistert Zauber ebenso wie euer Schwert, um euch euren Weg durch die Gefahren zu bahnen.

Demon’s Soul

79,99 Euro 49,59 Euro

Das Action-Game Scarlet Nexus spielt einige Jahre in der Zukunft. Die Forschung hat entdeckt, dass besondere Hormone im Gehirn Menschen dazu befähigen kann, spezielle Kräfte zu entwickeln. Doch wo Superhelden sind, gibt es auch Feinde: Einige der wohl optisch coolsten Monster der letzten Videospieljahre steigen vom Himmel herab und laben sich an den Menschen. Eure Aufgabe ist ganz klar: Herausfinden, woher diese Kreaturen kommen und ihnen den Garaus machen! Je nachdem, für welchen Rekruten ihr euch zu Beginn des Spiels entscheidet, versucht ihr das vorrangig mit Nahkampfangriffen oder im Mittel- bis Fernkampf.

Scarlet Nexus

69,99 Euro 38,49 Euro