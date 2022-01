CES 2022: AMD und Nvidia stellen neue Budget-Grafikkarten vor [Update]

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auf der CES 2022 haben sowohl Nvidia als auch AMD eine neue Raytracing-Grafikkarte für den unteren Preisbereich vorgestellt, die zumindest in 1080p Raytracing ermöglichen sollen. Die Nvidia Geforce RTX 3050 hat eine UVP von 279 EUR und die AMD Radeon RX 6500 XT hat eine unverbindliche Preisempfehlung von ca. 200 USD.

Die RTX 3050 nutzt einen Videospeicher von 8 GB GDDR6 mit einem 128 Bit Speicherinterface. Sie besitzt 2.560 FP32-ALUs, 80 TMUs und einen Boost-Takt von 1,777 Ghz. Damit ca. 30 % weniger Recheneinheiten und einen identischen Boosttakt wie eine Geforce RTX 3060. Nvidia DLSS wird genauso unterstützt wie Raytracing der 2. Generation. Das Power-Limit der Grafikkarte beträgt 130 W, fällt somit ca. 25 % geringer aus als bei der Geforce RTX 3060. Sie benötigt dennoch wie die RTX 3060 einen 8-poligen PCIe-Stecker, da über den PCIe-Slot nur maximal 75 W bereitgestellt werden können.



RTX3070 RTX3060 RTX3050 Chip Ampere Ampere Ampere FP32-ALUs 5.888 (46 SMs, 6 GPCs) 3.584 (28 SMs, 3 GPCs) 2.560 (20 SMs; n.n. GPCs) Textureinheiten 184 112 80 Basis/Boost-Takt 1.500/1.730 Mhz 1.320/1.777 Mhz 1.552/1.777 Mhz Speicher 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Speicherinterface 256 bit 192 bit 128 bit TDP 220 Watt 170 Watt 130 Watt Preis (UVP) 519 EUR 330 EUR 279 EUR

Die AMD Radeon RX 6500 XT besitzt mit 128 Bit Anbindung nur 4 GB GDDR6 Videospeicher plus 16 MB Infinity Cache. Sie hat ein leicht geringes Power-Limit von 107 W, was 19% geringer ausfällt als bei der RX 6600. Genauso wie die Nvidia-Karte muss daher ein PCIe-8-pol-Stecker vom Netzteil angeschlossen werden. Der Boost-Takt fällt mit 2,815 Ghz um ca. 13% höher aus als bei der RX 6600 und damit so hoch wie bei keiner anderen RX 6000er Grafikkarte von AMD. Die RX 6500 XT hat nur 1.024 FP32-ALUs mit 16 CUs und damit genau die Hälfte einer RX 6600 XT.



RX 6700 XT RX 6600 RX 6500 XT Chip Navi 22 Navi 23 Navi 24 FP32-ALUs 2.560 (40 CUs) 1.792 (28 CUs) 1.024 (16 CUs) Textureinheiten 160 112 64 Compute-Units 40 28 16 Speicher 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 4 GB GDDR6 Speicherinterface 192 Bit 128 Bit 128 Bit TBP 230 Watt 132 Watt 107 Watt Preis (UVP) 480 EUR 340 EUR 200 USD

AMD plant die RX 6500 XT am 19. Januar 2022 und Nvidia die RTX 3050 am 27. Januar 2022 zu veröffentlichen.

Update vom 10.01.2022:

Mit AsusTek Computer Inc. hat nur einer der ersten Hersteller von Grafikkarten die ersten Modelle einer AMD Radeon RX 6500 XT vorgestellt. Die Asus Dual Radeon RX 6500 XT besitzt ein Zwei-Slot-Design mit zwei Axial-Lüftern und einer Aluminium-Backplate. Sie wird mit einer UVP von 299 EUR verkauft. Für die besser ausgestattet Asus TUF Gaming Radeon RX 6500 XT wird eine UVP von 334 EUR angegeben. Sie besitzt ein 2,7 Slot-Design, ein Dual-BIOS, eine RGB-Beleuchtung und ebenfalls eine Aluminium-Backplate und zwei Axial Lüfter. Beide Grafikkarten kommen am 19. Januar 2022 auf den Markt.