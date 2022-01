PM: Horizon Call of the Mountain für die PlayStation VR2 enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nur noch wenige Wochen bis zum Start von Horizon Forbidden West (18. Februar 2022). Bis dahin freuen wir uns, euch mitzuteilen, dass wir bald in einem brandneuen Abenteuer zurück in die Wildnis reisen werden mit Horizon Call of the Mountain.

Dieses einzigartige Erlebnis wurde für die PlayStation VR2 entwickelt, um Hardwaretechnologie, Innovation und Gaming voranzubringen. Die atemberaubende Grafik und die brandneuen PS VR2 Sense-Controller lassen euch auf ganz neue Weise in die Welt von Horizon eintauchen.

Wir möchten noch nicht zu viel preisgeben, aber diese Geschichte wird aus der Sicht eines völlig neuen Charakters erzählt. Auf dem Weg werdet ihr auch Aloy, anderen vertrauten Gesichtern und neuen Charakteren begegnen. Bald werden wir euch die Hauptfigur von Horizon Call of the Mountain vorstellen.

Wir freuen uns darauf, VR-Fans in unserer wunderbaren Horizon-Community willkommen zu heißen und euch allen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Horizon Call of the Mountain wurde mit Stolz vom Firesprite-Team entwickelt und wir werden bald mehr darüber verraten, was ihr von diesem Spiel erwarten könnt. Schaut solange den Teaser-Trailer an!