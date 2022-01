PM: PlayStation VR2 und PlayStation VR2 Sense-Controller: Die nächste Generation der VR-Spiele auf PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist mir eine große Freude, 2022 mit Neuigkeiten zu unserem Virtual Reality-System der nächsten Generation für die PS5-Konsole zu starten. Zunächst mit der Enthüllung des offiziellen Namens „PlayStation VR2“ und unseres neuen VR-Controllers, der PlayStation VR2 Sense-Controller.

Die PlayStation VR2 bringt VR-Gaming auf ein ganz neues Level. Sie ermöglicht es Spielern, sich präsenter zu fühlen und lässt sie wie nie zuvor in die in Spielwelten eintauchen. Mithilfe des Headsets und der Controller, die mit der neuesten Technologie ausgestattet sind, und dank der von unseren erstklassigen Entwicklern kreativ gestalteten Spielwelten, können die Spieler eine noch größere Bandbreite an Eindrücken wahrnehmen.

Aufbauend auf unseren Innovationen der PS5 bietet die PlayStation VR2 ein verbessertes Anwendungserlebnis mit herausragender visueller Präzision, neuen sensorischen Funktionen, verbessertem Tracking und einer vereinfachten Einrichtung mit nur einem Kabel.

All diese Fortschritte der PlayStation VR2, kombiniert mit dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern der PS VR2 Sense-Controller, ermöglichen es Spielern, Spiele auf eine deutlich emotionalere Art und Weise zu erleben und mit ihnen zu interagieren. Die PS VR2 verfügt außerdem über einen einfachen Einrichtungsvorgang: mit einem einzigen Kabel, das direkt an die PS5 angeschlossen ist, könnt ihr sofort in das VR-Erlebnis einsteigen.

Heute freuen wir uns auch, euch mitteilen zu können, dass eine der größten exklusiven PlayStation-Franchises für die PS VR2 erscheint: Horizon Call of the Mountain von Guerrilla und Firesprite. Dieses Originalspiel wurde speziell für PS VR2 entwickelt und öffnet den Spielern die Tore, um noch tiefer in die Welt von Horizon einzutauchen.

Ich hoffe, dass euch die spannenden Updates von heute gefallen haben. Denkt daran, dass dies nur ein Vorgeschmack auf die Dinge ist, die noch folgen. Ich kann es kaum erwarten, euch weitere Details über die PS VR2 mitzuteilen. Solange findet ihr unten eine Liste der offiziellen technischen Spezifikationen.