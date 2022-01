Playstation VR2: Sony verrät Specs ihrer VR-Brille

PS5

Im Rahmen der aktuell stattfindenden CES hat Sony die technischen Spezifikationen ihrer kommenden PSVR2-Brille präsentiert. Wie schon die erste VR-Brille von Sony wird auch PS VR2 auf OLED-Technologie setzen. Allerdings erhöht sich die Auflösung von 960*1080 auf 2000*2040 Pixel pro Auge. Die Oculus Quest 2 hat zum Vergleich ein LCD-Panel mit 1832×1920 Pixeln pro Auge. Das Sichtfeld erhöht sich von 90 Grad auf 110 Grad, während die Bildwiederholungsfrequenz bei 120 Hz bleibt. Änderungen gibt es auch beim Tracking. Die Kameras sind nun in der Brille selber verbaut, sodass keine externe Kamera mehr benötigt wird. Außerdem wird dank einer IR-Kamera die Bewegung der Augen getrackt. Dadurch kann Rechenzeit eingespart werden, indem nur der betrachtete Bildausschnitt scharf dargestellt wird. Mit der Playstation 5 verbunden wird PS VR2 über ein USB-C-Kabel. Ein Alleinstellungsmerkmal der VR-Brille sind die Vibrationsmotoren im Headset. Dadurch könnten Euch Spiele subtil dazu bringen in eine bestimmte Richtung zu schauen.

Für PS VR2 werden die alten Move-Controller eingemottet und durch PS-VR2-Sense-Controller ersetzt. Diese bieten ähnlich wie der Dualsense-Controller der PS5 adaptive Trigger und haptisches Feedback. Außerdem wird es einen Sensor für Fingerberührungserkennung geben.

Neu angekündigt für das VR-Headset wurde das Spiel Horizon - Call of the Mountain, das sich bei Firesprite und Guerilla Games in Entwicklung befindet. Firesprite hat 2018 The Persistence (GG-Test mit Note 8.0) für Sonys erste VR-Brille auf den Markt gebracht.

Einen Preis oder Releasetermin wollte Sony bisher nicht verraten. Realistisch ist eine Veröffentlichung im vierten Quartal 2022 und ein Preis zwischen 400 und 500 Euro.